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Питерец.ру » Культура » Выставка «Научная реставрация Музея-института семьи Рерихов. 2013–2023»

Выставка «Научная реставрация Музея-института семьи Рерихов. 2013–2023»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В музее семьи Рерихов покажут предметы, которые были найдены во время реставрации в особняке Боткина, где сейчас располагается музей.

7 сентября в 16.00 в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1) состоится открытие выставки «Научная реставрация Музея-института семьи Рерихов. 2013–2023».

Выставка «Научная реставрация Музея-института семьи Рерихов. 2013–2023» посвящена результатам реставрации, осуществлявшейся по заказу музея-института в период с 2013 по 2023 год. Она является по-своему юбилейной, подводящей итоги десяти лет научной реставрации фондовых предметов музея силами специалистов-реставраторов. Отреставрированные предметы будут экспонироваться в четырех тематических комплексах. Первый комплекс - мемориальное собрание С. С. Митусова, лёгшее в основу Музея-института семьи Рерихов. Степан Степанович Митусов – двоюродный брат Елены Ивановны Рерих, человек, благодаря которому возникло и сохранилось уникальное собрание картин, рукописей и мемориальных предметов, связанных с жизнью и творчеством семьи Рерихов. После его гибели в блокадном Ленинграде семейное наследие хранили в своей квартире его дочери - Людмила Степановна Митусова и Татьяна Степановна Митусова. В 2001 году оно стало базовым фондом при создании мемориального Музея-института семьи Рерихов в Санкт-Петербурге. С 2003 года музей-институт располагается в здании, имеющем богатую историю. Самым известным владельцем этого дома (с 1883 г.) был художник и коллекционер из прославленной династии Боткиных, поэтому второй комплекс предметов посвящён теме «Михаил Петрович Боткин и история особняка». В основном это живописные и графические работы М. П. Боткина, фотографии, а также предметы быта. Второй раздел включает предметы, принадлежавшие представителям семьи Боткиных, передавшим эти вещи в дар музею-институту. Кроме того, в этом разделе представлены предметы, которые были найдены во время реставрации в особняке. Третий комплекс предметов посвящён Н. К. Рериху и художникам Императорского общества поощрения художеств (ИОПХ). В этом разделе представлены художественные произведения как преподавателей (Н. К. Рерих, А. А. Громов, А. А. Рылов), так и учеников (Т. В. Бакулина, И. Я. Билибин, Н. С. Войтинская, Е. З. Земляницына) Рисовальной школы ИОПХ, а также некоторые документы и фотографии по этой теме. Четвёртый комплекс включает различные предметы быта, художественные и научные издания, поступившие в фонды МИСР путём закупок и дарений. Среди них - подарки партнеров музея. Это, например, уличный термометр конца XIX века, стул из особняка Воронцовых-Дашковых, переданный музею потомками этой семьи, настольную лампу стиля модерн, каталог VIII выставки картин журнала «В мире искусств» (1910 г.). ( Выставка работает до 19 ноября)

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