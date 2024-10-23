Выставку монументальных картин покажут в музее Смольного

На выставке в музее Смольного представят 11 работ монументальных живописных полотен известной петербургской художницы Валерии Лошак в рамках уникального авторского проекта «Рисуем Россию вместе».

Открытие выставки состоится 25 октября в 14:00 в Смольном на третьем этаже и привлечет внимание как ценителей искусства, так и широкой общественности.

Проект «Рисуем Россию вместе» представляет собой уникальную реабилитационную программу, в которой участвуют военнослужащие и члены их семей. Масштабные картины размером 3 х 2 метра созданы с душой и теплотой, отражая личные переживания и взгляды на Родину. Каждое полотно — это история, наполненная эмоциями и воспоминаниями.

На торжественном открытии выставки ожидается участие почетных гостей: члена Правительства, вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н., депутата Государственной Думы Боярского С.М. и многих других. Они поделятся своими впечатлениями о проекте и его значении для общества.

Кроме того, в рамках вернисажа состоится презентация книги-каталога проекта, где будут собраны работы участников проекта, а также их истории и мысли о процессе творчества.