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Питерец.ру » Культура » Выставка детских картин и декоративных изделий «Путешествие кота Барона по городам России»

Выставка детских картин и декоративных изделий «Путешествие кота Барона по городам России»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка детских картин и декоративных изделий «Путешествие кота Барона по городам России»

В Мариинском дворце открылась удивительная выставка под названием «Путешествие кота Барона по городам России», которая стала частью проекта «Рисуем вместе». Эта выставка представляет собой коллекцию детских картин и декоративных изделий, созданных маленькими художниками при поддержке петербургских мастеров.

Организаторами этого проекта выступили творческая студия Валерии Лошак и благотворительный фонд «Мы рисуем», совместно с Центром помощи семье и детям Петроградского района, при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

На открытии выставки, депутат Анастасия Мельникова прочитала приветственное письмо от спикера парламента Александра Бельского. В своем обращении, она отметила, что этот благотворительный проект призван вдохновить и поддержать молодых петербуржцев, которым сегодня особенно нужна забота. Участие в проекте дало детям возможность творчества вместе с опытными художниками, обучение живописи и раскрытие своего таланта. Презентация работ на выставке имеет особое значение, так как они будут запечатлены в издании в качестве ярких иллюстраций, которые, без сомнения, запомнятся читателям. Анастасия Мельникова выразила благодарность всем участникам выставки и особую признательность авторам проекта за их важный вклад в развитие общества.

В свою очередь, Валерия Лошак, основательница творческой студии и благотворительного фонда «Мы рисуем», выразила благодарность Законодательному Собранию и лично Александру Бельскому за помощь в организации этого события. Она также рассказала о том, как проходила работа над выставкой.

Каждая картина на выставке изображает кота на фоне известных достопримечательностей одного из десяти российских городов. Дети сами выбирали сюжеты для своих картин, разрабатывали эскизы и компоновали рисунки. Для создания живописных полотен дети сотрудничали с настоящими кошками разных пород, такими как мейн-кун, мини-леопард бенгал и русская голубая.

Картины, представленные на выставке, были воспроизведены в специальном каталоге, в котором каждая работа сопровождается стихотворениями петербургского поэта Эдуарда Артюхова.

Кроме живописных полотен, участники проекта представили также керамические фигуры кошек и изделия из войлока, свалянные своими руками. Эти работы дополняют коллекцию и придают ей особый шарм и оригинальность.

Выставка «Путешествие кота Барона по городам России» стала настоящим триумфом творчества и детской фантазии. Она не только позволила детям раскрыть свой талант и насладиться общением с искусством, но и стала важным событием в культурной жизни Санкт-Петербурга. Эта выставка является прекрасным примером того, как совместные усилия художников и благотворительных организаций могут создать нечто волшебное и вдохновляющее для детей, которые нуждаются в особой заботе и поддержке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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