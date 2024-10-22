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Питерец.ру » Культура » Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»

Выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
29 октября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»

29 октября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика»
Основная мысль, соединяющая произведения персональной выставки Юлии Валерьяновой «Aditus. Подход. Бетон и органика» – свидетельство хрупкого баланса между природой и человеческой культурой. Работы изображают широкий спектр предметов: от фруктов, растений и животных до людей. Все они являются эфемерными и смертными творениями природы. Вместе с этими природными сюжетами появляются орнаменты и образы, созданные человеческой культурой, которые также хрупки и подвержены влиянию времени.
Что делает работы особенно интересным, так это сочетание хрупких, живых форм с прочными, твердыми материалами, использованными для их создания. Дерево (фанера) и бетон, обычно ассоциируемые с силой и долговечностью, служат основой для этих деликатных, часто причудливых, представлений жизни. И все же, среди этих твердых конструкций, присутствие живых материалов, таких как масляные краски, добавляет трогательности и человечности.
Выставка Юлии Валерьяновой приглашает задуматься об интересном парадоксе, заключающемся в том, чтобы запечатлеть суть хрупкой, живой красоты в пределах твердых, непреклонных форм. Это творческое напряжение начало глубокого размышления о человеческом опыте, где границы между природой и культурой, хрупкостью и силой, стираются и переопределяются.
Вернисаж выставки состоится 29 октября в 19:00!
29 октября 2024 — 22 января 2025
Вернисаж: 29 октября в 19:00
Галерея «Лекционный угол»
Ассамбляж, живопись

Источник: АРТМУЗА
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