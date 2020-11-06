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Питерец.ру » Общество » Бетонная река

Бетонная река

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37
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В деревне Вистино бетон течет в лес

«Питерец.ру» сообщает, что жители деревни Вистино, находящейся в Кингисепском районе Ленобласти, недовольны действиями местного бетонного завода. Они направили специальную жалобу губернатору Дрозденко.

По словам этих людей, рабочие завода заливают бетон тоннами. Им залита канава, бетон заливают в лес в центральной части деревни. Причем эта «речка» течет уже год. Бетон начинает подступать к участкам индивидуального жилищного строительства. Местные жители называют происходящее экологической катастрофой и жалуются на бездействие местной администрации.

Губернатор отреагировал на сообщение жителей деревни. Александр Дрозденко заявил, что направит на место проверяющих из комитета по природопользованию.

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