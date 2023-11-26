Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника

27 ноября в 18.00 в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) пройдет

День первокурсника. Традиционным праздником Учебный театр «На Моховой» впервые откроет свои двери после реконструкции сцены.

Творческие номера представят не только будущие артисты, но и режиссеры, продюсеры, театроведы и художники.

В прошлом году Учебный театр «На Моховой» возродил традицию студенческих капустников, особенно востребованных в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Празднование Дня первокурсника было настолько масштабным, что в разные периоды в его проведении были задействованы такие площадки города, как сцена Мюзик-Холла и арена Цирка на Фонтанке.

В сезоне 2023/24 зрителей ждет три премьерных спектакля:

9 и 10 декабря – «Три сестры» (мастерская профессора Юрия Красовского)

22 и 23 декабря – «Антоновки» (мастерская профессора Сергея Черкасского)

28 и 29 декабря – «Беда от нежного сердца» (мастерская профессора Бориса Уварова)

А также будут показаны премьеры прошлого театрального сезона: