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Питерец.ру » Культура » Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника

Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
27 ноября в 18.00 в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) пройдет День первокурсника.

27 ноября в 18.00 в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) пройдет
День первокурсника. Традиционным праздником Учебный театр «На Моховой» впервые откроет свои двери после реконструкции сцены.
Творческие номера представят не только будущие артисты, но и режиссеры, продюсеры, театроведы и художники.
В прошлом году Учебный театр «На Моховой» возродил традицию студенческих капустников, особенно востребованных в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Празднование Дня первокурсника было настолько масштабным, что в разные периоды в его проведении были задействованы такие площадки города, как сцена Мюзик-Холла и арена Цирка на Фонтанке.
В сезоне 2023/24 зрителей ждет три премьерных спектакля:

  • 9 и 10 декабря – «Три сестры» (мастерская профессора Юрия Красовского)
  • 22 и 23 декабря – «Антоновки» (мастерская профессора Сергея Черкасского)
  • 28 и 29 декабря – «Беда от нежного сердца» (мастерская профессора Бориса Уварова)

А также будут показаны премьеры прошлого театрального сезона:

  • 16 и 17 декабря – «Таланты и поклонники» (мастерской профессора Сергея Черкасского)
  • 6 и 7 января – «Его величество номер» (мастерская профессора Бориса Уварова)

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