Постановку комедии Алексея Толстого представят в Учебном театре «На Моховой»

3 и 4 ноября в Учебном театре «На Моховой» впервые представят спектакль по редко исполняемой пьесе Алексея Толстого «Любовь – книга золотая». Постановщиком выступил режиссер и педагог Алексей Синотов. Исполнители – студенты мастерской Андрея Толшина при Театре на Васильевском.

В спектакле студенты РГИСИ создали не только образы на сцене. Студентами – будущими художниками-постановщиками – разработана сценография и костюмы к спектаклю (авторы Елизавета Мирошникова и Алина Сверлова, мастерская н.х. России Владимира Фирера). Хореографом премьеры также выступила студентка мастерской Андрея Толшина – Елизавета Иванцова.

«Любовь – книга золотая» – ироничный водевиль Алексея Толстого, написанный им в 1919 году перед отъездом за границу. Премьера постановки состоялась в Париже, в России она была впервые представлена зрителю в 1924 году в Москве силами 1-й студии МХТ. Несмотря на популярность спектакля, после 60 показов под напором критики, спектакль был снят с репертуара с формулировкой «за легковесность темы». В 1936 году Толстой основательно переработал материал и заметно изменил «подход к историческому прошлому». Так появилась вторая редакция пьесы – комедии с лёгкой водевильной окраской, открывающей оттенки драматические, а где-то и трагические.

По сюжету, книга, подаренная императрицей Екатериной II, переворачивает жизнь имения князя Серпуховского. Греческие великолепия и амурные страсти, царящие в голове молодой княгини после прочтения книги, претворяются в жизнь – дворовые вынуждены вместо привычной одежды надевать рога, венки и хитоны. Возмущения немолодого князя не останавливает героиню и страсти нарастают …

«Изящное дебошанство в эпоху Екатерины Великой» – так охарактеризовали жанр спектакля его создатель, режиссёр Александр Синотов. Перед студентами выпускного курса мастерской профессора Андрея Толшина стоит задача совместить лёгкость водевильного настроения, шутки и буффонаду с глубоким переживанием событий, в сущности своей глубоко драматичных.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Спектакль идет с 1 антрактом

Премьера: 3 и 4 ноября, Учебный театр «На Моховой»