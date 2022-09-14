Учебный театр «На Моховой» откроет сезон тремя премьерами

16 сентября свои двери для зрителей вновь откроет Учебный театр «На Моховой». Новый сезон стартует сразу с трех премьерных спектаклей, а в ноябре театр отметит свой 60-летний юбилей.

С очередным выпуском студентов репертуар театра покинули восемь постановок трех актерских курсов:

«Буэндиа. История одного рода», «Дети проходных дворов», «Шекспир во время чумы» (курса з.а. РФ Сергея Бызгу),

«Вишневый сад», «Любовь – книга золотая» (курса Андрея Толшина),

«Мюзиклы. Ревю», «Чужой», «Путешествия Ди и Снея в волшебном мире мюзиклов» (курса з.а. РФ Ивана Благодера).

В афише нового сезона премьеры:

16 и 17 сентября – «Его величество номер».

Главная фигура на эстраде – артист, а основная форма его сценического существования – номер. Дань уважения Его Величеству – Номеру отдадут в новой постановке студенты 3 курса мастерской Бориса Уварова, будущие артисты эстрады. Зрителей ждет фейерверк танцев и песен, скетчей и клоунских номеров, юмор, оригинальный жанр, импровизация, попурри из эстрадных номеров.

23 и 24 сентября – «Ночь перед Рождеством».

Знакомую историю о добре и зле, плутовстве и простодушии и, конечно, о пылкой всепобеждающей любви представят студенты 4 курса мастерской з.а. РФ Александра Исакова. Юмор, музыка и красочность – неотъемлемые составляющие этой постановки. Яркие образы героев, вокальные номера и народные танцы погрузят зрителя в атмосферу незабываемого праздника.

29 и 30 сентября – «Дневник рядового Ю.»

Спектакль по пьесе Нила Саймона «Билокси блюз» в исполнении студентов 4 курса мастерской Владимира Норенко – это история обычного парня, родом из Нью-Йорка с Брайтон Бич. Вторая мировая война, американских новобранцев везут в городок Билокси, в штате Миссисипи, где их ждут 10 недель военной подготовки. Совсем юным ребятам предстоит очень быстро повзрослеть и уяснить важную мысль: что бы ни происходило в мире, в какой бы сложной и страшной ситуации ни заставила побывать жизнь, нужно оставаться человеком.

История Учебного театра «На Моховой» началась в 1962 году, когда занимавший здание ТЮЗ переехал на Пионерскую площадь и Моховая, 33-35 была передана театральному институту, в то время носившему название ЛГИТМиК. Первый учебный спектакль «Дело, которому ты служишь» был сыгран на его сцене 2 ноября студентами курса Л.Ф. Макарьева. С тех пор здесь зажглись звезды множества артистов, составляющих славу отечественного искусства. Среди них Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский, Михаил Боярский, Олег Погудин, Евгений Дятлов, Максим Леонидов, Сергей Мигицко и многие-многие другие.

В рамках празднования юбилея в Учебном театре будут организованы выставки, посвященные его истории, праздничные мероприятия и специальные акции для зрителей.