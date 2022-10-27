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Питерец.ру » Культура » Учебный театр «На Моховой» отметит 60-летний юбилей Днем первокурсника

Учебный театр «На Моховой» отметит 60-летний юбилей Днем первокурсника

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Опубликовал: Вадик Котов
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Учебный театр «На Моховой»
Учебный театр «На Моховой» отметит 60-летний юбилей Днем первокурсника

2 ноября в 18.00 в Российском государственном институте сценических искусств (РГИСИ) пройдет День первокурсника, посвященный 60-летию Учебного театра «На Моховой». Творческие номера представят не только будущие артисты, но и режиссеры, продюсеры, театроведы и художники.

В год юбилея Учебного театра институт вновь после пандемии обращается к попытке возродить традицию студенческих капустников, особенно востребованных в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Празднование Дня первокурсника было настолько масштабным, что в разные периоды в его проведении были задействованы такие площадки города, как сцена Мюзик-Холла и арена Цирка на Фонтанке.

Здание театра, расположенное по адресу Моховая, 35, во все времена было важным культурным и театральным центром Петербурга. Созданное как частное коммерческое училище, получившее имя князя В.Н. Тенишева, это место помнит известных выпускников В. Набокова, О. Мандельштама, О. Волкова, выступления А. Ахматовой, Максима Горького, С. Есенина, культовые спектакли Вс. Мейерхольда «Незнакомка» и «Балаганчик».  После революции здесь зародился один из знаковых театров города – ТЮЗ под руководством А.А. Брянцева. С переездом ТЮЗа на Пионерскую площадь началась история Учебного театра «На Моховой».

2 ноября 1962 года в его стенах состоялся первый студенческий спектакль «Дело, которому ты служишь» курса Л.Ф. Макарьева. За шесть десятилетий здесь зажглось множество звезд, раскрылись таланты  именитых артистов отечественного искусства, среди которых Марина Неелова, Михаил Боярский, Юрий Гальцев, Олег Погудин, Евгений Дятлов и многие-многие другие. Театр и по сей день является первой профессиональной площадкой в жизни студентов, на которой они обретают мастерство, исполняют первые серьезные роли и обретают любовь зрителей.

25 октября в театре открылась выставка «Учебный театр – 60 лет юности». На выставке представлена история театра с открытия до начала масштабных ремонтных работ в 1990 г. и с момента окончания ремонта в 2002 году до настоящего времени. На стендах также собраны спектакли, художниками которых были студенты постановочного факультета  института, и воспоминания выпускников о своих первых шагах на сцене Учебного театра. 

Источник: Учебный театр «На Моховой»
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