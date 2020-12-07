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Питерец.ру » Культура » В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»

В РГИСИ завершился II Фестиваль «Моховая и Ко»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГИСИ
В РГИСИ завершился II Фестиваль студенческих спектаклей театральных школ России «Молодой театр. Санкт-Петербург» – «Моховая и Ко»

5 декабря в РГИСИ завершился II Фестиваль студенческих спектаклей театральных школ России «Молодой театр. Санкт-Петербург» – «Моховая и Ко». В течение 5 дней с 1 декабря на YouTube-канале РГИСИ и в социальной сети ВКонтакте проходили показы дипломных постановок студентов ведущих театральных вузов страны. Постановкой – закрытием фестиваля стал спектакль РИТИ – ГИТИСа «Звездопад» по произведениям Виктора Астафьева.
Трансляции спектаклей проводились ежедневно в 19.00. Показы предваряло знакомство со школами и обращения вузов-участников к зрителям. Открылся фестиваль обращением ректора РГИСИ, Натальи Пахомовой, высказавшая надежду, что с годами «Моховая и Ко» обязательно станет одной из визитных карточек института.
Ректор РГИСИ Наталья Пахомова:

«Нашей задачей не было и сегодня не является устроить соревнование школ – искусству претит соревновательность. С одной стороны, мы хотим показать уникальность методик обучения, отличающих вузы, с другой, – единство российской театральной школы. Собрав в программе спектакли разных жанров, относящиеся к разным видам театра – драматическому и музыкальному – в 2019 году мы получили большой зрительский отклик, множество благодарных отзывов. И поняли, что фестиваль Петербургу интересен и нужен».

В 2020 году афиша фестиваля объединила спектакли РГИСИ (Санкт-Петербург), ЕГТИ (Екатеринбург), СаТИ (Саратов), ЯГТИ (Ярославль), ГИТИСа (Москва). Все вузы представили постановки по произведениям отечественных авторов:

  • «На дне» по М. Горькому (1 декабря, РГИСИ);
  • «В добрый час!» по В. Розову (2 декабря, ЕГТИ);
  • «Салтан» по А. Пушкину (3 декабря, СаТИ);
  • «Утиная охота» по А. Вампилову (4 декабря, ЯГТИ);
  • «Звездопад» по В. Астафьеву (5 декабря, ГИТИС).

Благодаря переносу фестиваля в онлайн в 2020 году, спектакли программы смогли увидеть тысячи зрителей. Самым популярным спектаклем «Моховой и Ко» стала «Утиная охота» Ярославского государственного театрального института (4 курс, мастер курса и режиссер Олег Нагорничных).
Традиционно главной площадкой фестиваля является Учебный театр «На Моховой». В планах РГИСИ сделать фестиваль передвижным и представлять дипломные постановки выпускных курсов театральных вузов в разных городах России.

Источник: РГИСИ
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