Уличное искусство, как настоящая карусель, которая захватывает твое внимание, увлекает тебя. Катает и веселит, печалит и мотивирует.
Поп-ап выставка “Рисунки На Стенах: Карусель” приглашает всех неравнодушных прокатиться на нашем аттракционе веселья и радости. Только 2 дня, 22 и 23 июля.
Главные герои карусели: Максим Има, Базелевс, Алеша, Ульяна Полоз, Дасюкевич Станислав, Миша Верт, Добро.
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!
Дата: 22-23 июля
Адрес: Кожевенная линия 34 (Севкабель Порт)
Вход: 200 рублей (билеты здесь)
Время работы: 12:00 - 20:00
Вход на выставку с Нормального Переулка
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