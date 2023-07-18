Уличное искусство, как настоящая карусель, которая захватывает твое внимание, увлекает тебя. Катает и веселит, печалит и мотивирует.

Поп-ап выставка “Рисунки На Стенах: Карусель” приглашает всех неравнодушных прокатиться на нашем аттракционе веселья и радости. Только 2 дня, 22 и 23 июля.

Главные герои карусели: Максим Има, Базелевс, Алеша, Ульяна Полоз, Дасюкевич Станислав, Миша Верт, Добро.

Карусель, карусель начинает рассказ.

Это сказки, песни и веселье!

Карусель, карусель — это радость для нас,

Прокатись на нашей карусели!

Дата: 22-23 июля

Адрес: Кожевенная линия 34 (Севкабель Порт)

Вход: 200 рублей (билеты здесь)

Время работы: 12:00 - 20:00

Вход на выставку с Нормального Переулка