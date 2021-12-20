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Питерец.ру » Экономика » «Карусели» не будет

«Карусели» не будет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге закрываются гипермаркеты «Карусель»

«Питерец.ру» сообщает, что компания Х5 Group намерена полностью закрыть сеть «Карусель» в Северной столице, а также отказаться от части магазинов «Пятьница». Вместо них в Петербурге откроются новые «Пятерочки» и «Перекрестки».

Чем вызвано такое решение? Х5 Group третий год подряд превышает допустимую долю рынка в Петербурге. Она составляет 28,9% вместо 25%. Из-за этого компания не имеет права приобретать или брать в аренду новые помещения.

Выхода из положения становится внедрение другой стратегии. Ритейлер предпочел закрыть магазины с низким уровнем эффективности, чтобы открыть вместо них новые. В результате в городе откажутся от трех оставшихся магазинов «Карусель». Неэффективными признаны и некоторые алкомаркеты «Пятьница».

Такая тактика может дать свои положительные плоды. Х5 Group продолжает активно развиваться и по праву считается лидером в своем сегменте.

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