«Карусели» не будет

«Питерец.ру» сообщает, что компания Х5 Group намерена полностью закрыть сеть «Карусель» в Северной столице, а также отказаться от части магазинов «Пятьница». Вместо них в Петербурге откроются новые «Пятерочки» и «Перекрестки».

Чем вызвано такое решение? Х5 Group третий год подряд превышает допустимую долю рынка в Петербурге. Она составляет 28,9% вместо 25%. Из-за этого компания не имеет права приобретать или брать в аренду новые помещения.

Выхода из положения становится внедрение другой стратегии. Ритейлер предпочел закрыть магазины с низким уровнем эффективности, чтобы открыть вместо них новые. В результате в городе откажутся от трех оставшихся магазинов «Карусель». Неэффективными признаны и некоторые алкомаркеты «Пятьница».

Такая тактика может дать свои положительные плоды. Х5 Group продолжает активно развиваться и по праву считается лидером в своем сегменте.