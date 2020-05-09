Гипермаркеты «Карусель» закрывают

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будут закрыты три магазина сети «Карусель». Речь идет о гипермаркетах на пр-те Коломяжском, ул. Карбышева и Руставели. Такое решение вызвано трансформацией сети.

В X5 Retail Group заявили, что сегодня наиболее востребованы «магазины у дома» и супермаркеты. Так что компания просто стремится учитывать предпочтения покупателей. В магазинах на Коломяжском пр-те и ул. Карбышева будут произведена реконструкция. После этого там откроются супермаркеты «Перекресток».

Такой ход со стороны X5 Retail Group выглядит логичным. Напоминаем, что эта компания владеет магазинами «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток». Это лидер российского рынка в своем сегменте.