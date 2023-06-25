Певец SHAMAN и песня «С чего начинается Родина» прозвучали в финале праздника выпускников «Алые паруса»

SHAMAN уже получил статус «секретного гостя» на завершившемся в Санкт-Петербурге празднике выпускников «Алые паруса». SHAMAN спел песню Баснера и Матусовского «С чего начинается Родина» с брига «Россия», на мачтах которого и были установлены паруса алого цвета. SHAMAN (именно так артист требует называть себя в райдерах) быстро стал одной из главных звёзд, в его репертуаре – песни патриотической направленности.

«Питерец.ру» уже перечислил основные события «Алых парусов»: одним из ведущих на этот раз стал бывший КВНщик Дмитрий Хрусталёв, а гвоздём концертной программы – екатеринбургская группа «Чайф». Те из СМИ, которые записали главных «чайфов» – Владимира Шахрина и Андрея Бегунова – в «отцы» собравшимся на Дворцовой площади выпускникам 2023 года, но корректнее было бы сказать – в дедушки. И Шахрин, и Бегунов родились в 1959 году, а год основания группы «Чайф» в Свердловске совпал с началом Перестройки в СССР (1985).

«Чайф» начали своё выступление с песни «Шаляй-валяй». Затем Шахрин ошибочно отнёс собравшихся выпускников к 1998 году рождения (на самом деле – 2006), и «Чайф» спел «Аргентину – Ямайку 5:0». После этого бывалые рокеры затянули «Ой-йо», «Рок-н-ролл этой ночью» и «Тебе опять 17».