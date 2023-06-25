«Алые паруса» проводили выпускников во взрослую жизнь в Петербурге

Праздник выпускников, от которого замирает сердце даже у взрослых, – "Алые паруса". Легендарное приключение для выпускников в Санкт-Петербурге в этот раз получилось особенно впечатляющим. Оно буквально раздвинуло границы реальности для главных героев – семидесяти тысяч недавних школьников из десятков регионов страны. Главной темой стало наставничество. Корреспондент "Известий" Виктор Синеок на себе ощутил неподдельную магию этого вечера.

Долгожданное и одновременно неожиданно торжественное появление брига в акватории Невы. Алые паруса, замысловатая игра света и грохот пиротехники.

На этот раз корабль идет новым маршрутом. Он вошел в створ Троицкого моста, прошел вдоль Дворцовой набережной и совершил разворот – очень сложный маневр, требующий максимальной концентрации команды.

С берега с трудом можно разглядеть силуэт, но на крупных планах трансляции пятого канала видно – это Shaman. Имя певца до последнего держали в секрете, как и название песни. "С чего начинается Родина" в современной переработке. Сейчас она звучит особенно актуально.

Вчерашние школьники жадно ловят каждый миг праздника с набережных Невы. Это, возможно, самое яркое событие в их жизни, повод загадать желание и задуматься о том, что будет дальше. А ведь еще несколько минут назад они танцевали, не думая ни о чем.

Дворцовая площадь несколько часов была во власти выпускников. И их было гораздо больше, чем в прошлом году. И каждый со своими мыслями.

К выпускникам обратился президент, напомнил, что праздники эти всегда особенные.

"Их неповторимую атмосферу, романтику, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль "Алые паруса", который стал символом Санкт-Петербурга. Сейчас весь мир стремительно меняется. Такие вызовы ставят перед нами сложнейшие задачи, заставляют мобилизовать все ресурсы и силы, но перемены открывают и для вас, и для всей страны уникальные возможности. Это время России, ваше время!" – сказал Путин.

Глава Северной столицы поприветствовал со сцены собравшихся на Дворцовой площади, а потом по традиции ударил в рынду.

"Дерзайте, любите, творите, побеждайте вместе с Россией", – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Среди приглашенных – выпускники, которых из новых российских регионов на праздник в Петербург привез созданный Акционерным Банком "РОССИЯ" Благотворительный фонд помощи детям Донбасса. А при поддержке правительства Санкт-Петербурга сюда доставили несколько сотен детей из Мариуполя.

Главная сцена по задумке авторов – большой портал во взрослую жизнь. Технические решения, проекции, поворотный механизм, свет и парящие декорации – все для того, чтобы создать нужный эффект.

Ведущие праздника – Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Выступают самые популярные артисты: Юлианна Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, Тося Чайкина, The Hatters и, конечно, хедлайнер "Чайф".

"Чайфы" своей аудитории на Дворцовой, что называется, в отцы годятся. Но ведь и главная тема праздника – наставничество. История, что рассказывает мизансцена театрализованной части "Алых парусов", отправляет в 1968 год, когда впервые у берегов Невы появился корабль с алыми парусами.

Вместе с персонажем – сначала маленьким мальчиком, который постепенно растет – зрителя проводят через 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы, в деталях передавая атмосферу каждого периода. В итоге он уже взрослый учитель и мудрый наставник ведет свой класс к берегам Невы посмотреть на корабль с алыми парусами.

Атмосферы добавляет новое свето-пиротехническое оформление, как всегда, невероятно эффектное.

Это очень сложное представление, с технической точки зрения тоже. Тут нет места ошибке. Вся драматургия главной части праздника синхронизирована с маршрутом и скоростью брига "Россия". И он – ключевой элемент этой истории.

На детей Донбасса все это произвело сильнейшее впечатление.

В далеком 1968 году, когда праздник появился, о таком и мечтать не могли. Но сама идея – парусник на Неве во время белых ночей – завораживала. Несколько лет, в 90-е, праздник не проводили. Но в 2005 году возродили. Благодаря Акционерному Банку "РОССИЯ", Пятому каналу и правительству Санкт-Петербурга. Теперь выпускники полны впечатлений.

Праздник "Алые паруса" в первый раз организовали для школьников Ленинграда в 1968 году. Мероприятие проводилось до 1979 года. Проведение "Алых парусов" возобновили в Санкт-Петербурге в 2005 году благодаря Акционерному Банку "РОССИЯ", Пятому каналу и правительству Санкт-Петербурга. Праздник проводится в формате яркого шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом.