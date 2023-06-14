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Питерец.ру » Культура » Выставка «Сюжет, букет, буфет…»

Выставка «Сюжет, букет, буфет…»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
В музее современного искусства АРТМУЗА состоится торжественное открытие выставки молодой художницы Анастасии Соловьёвой «Сюжет, букет, буфет…»

22 июня, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ торжественное открытие выставки молодой художницы Анастасии Соловьёвой «Сюжет, букет, буфет…».

Молодёжное искусство обладает своей особой притягательностью. Секрет таится не только в новизне отношения к миру, которое присуще каждому новому поколению художников, но и непосредственности осознания своей роли в современной художественной культуре, в причастности своему времени, своему миру вкусов, в преданности своим эстетическим идеалам, которые сами находятся в процессе становления.

Творчество молодых – всегда открытие. И в первую очередь, открытие в себе мастера.
В летние месяцы 2023 года таким открытием в музее современного искусства АРТМУЗА станет выставка «Сюжет, букет, буфет…» художницы Анастасии Соловьёвой. В неполные двадцать пять она уже выработала индивидуальную, узнаваемую, самобытную живописную манеру.

На экспозиции представлены картины, созданные во время путешествий по Кавказу и Крыму.

Эти поездки стали для автора поиском своей темы, своей живописной системы, поиском самой себя. Пейзажи и натюрморты отражают мир, увиденный в путешествиях, тот, о котором она думала и который воспринимала.

Сарьян писал: «Самое главное в жи­вописи — цвет, сочетание красок. Ес­ли художник не пользуется возмож­ностью свободного и непринужден­ного владения цветом, то он лишает себя самого существенного — радо­сти...». Творческие устремления Анастасии Соловьёвой созвучны с высказыванием великого русского художника; в какой-то мере ей близок и его живописный метод.

Яркие краски Кавказа и Крыма помогли автору увидеть мир пейзажа и вещей немного со стороны, создали дис­танцию, необходимую, чтобы почувствовать активные цветовые контрасты знойного края, четкую очерченность теней. Позволили научиться строить пространство и форму цветом, с по­мощью трёх-четырёх тонов создавать ощущение цветового изобилия.

Анастасия Соловьёва — один из тех художников, чьи работы чрезвычайно близки друг другу и одновременно бесконечно разно­образны. Если искусство можно определить как действительность, преломленную через чей-то темперамент, то это определение в наибольшей степени подходит к творческому методу молодого автора.
Приходите насладиться!

Выставка «Сюжет, букет, буфет…» продлится до 21 августа.
Как и на все выставки музея, вход свободный.

Источник: АРТМУЗА
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