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Выставка, приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда открылась в Историческом парке

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Выставка, приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда открылась в Историческом парке

17 января в Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка «Ленинградский альбом», приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.
Выставка проходит в рамках ежегодного историко-патриотического проекта «Расскажи мне о войне» и представляет около двухсот уникальных артефактов — детские рисунки времен Великой Отечественной войны, дневники, альбомы, письма, фотографии, являющиеся документами, отражающими жизнь и её восприятие ленинградцами, пережившими войну.
Часть документов представлена при помощи мультимедийного оборудования. Интерактивные книги с «оживающими» страницами, экраны, тач-столы, анимационный контент, детские игрушки позволяют полностью погрузиться в атмосферу трагических блокадных дней.
С приветственным словом к присутствующим на торжественной церемонии открытия выставки обратился генеральный директор Исторического парка О. А. Черняга. В своем выступлении он отметил, что детские рисунки времен войны точно передают искренние детские эмоции, веру детей в Победу и являются живыми свидетелями страшных событий, которые происходили в блокадном Ленинграде.
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурга Светлана Агапитова поблагодарила Исторический парк за подготовку выставочных проектов, посвященных сохранению памяти о событиях блокады и о том, как дети пережили блокаду. Она подчеркнула, что «юные петербуржцы должны знать с раннего детства нашу великую историю, знать о тех людях, которые сражались за нашу Родину и чтить память тех, кто погиб, защищая Ленинград». Светлана Юрьевна поздравила присутствующих с 80-летием прорыва блокады Ленинграда, который стал первым шагом к освобождению города от вражеской осады и к перелому в Великой Отечественной войне.
Почетным гостем торжественной церемонии открытия выставки стала Наталья Владимировна Добрецова – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики психолого-педагогического факультета РГПУ им. А. И. Герцена, которая знает о событиях блокады не понаслышке,14-летний брат и бабушка умерли в блокаду, а сама Наталья Владимировна чудом выжила и сейчас делится своими эмоциями и воспоминаниями о том, как дети во время войны верили в Победу, и несмотря на все тяготы жизни продолжали познавать мир и заниматься в кружках Ленинградского Дворца пионеров. Наталья Владимировна поблагодарила тех, кто сохраняет память о подвиге ленинградцев, ведь без прошлого нет будущего.
Партнеры проекта: Государственный Русский музей, Музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Российская национальная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, библиотека «Музей книги блокадного города», Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, Тарский историко-краеведческий музей Омской области, Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных, школьные музеи Санкт-Петербурга, Пермского края, Омской области и частные коллекционеры.

Выставка расположена в экспозиции «Санкт-Петербург. История развития» и продлится до 28 мая 2023 года.
Вход по билету в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития».

Возрастное ограничение 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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