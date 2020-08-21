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Питерец.ру » Культура » Знаменитая «Девушка с кувшином» ждет гостей в парке «Россия – моя история»

Знаменитая «Девушка с кувшином» ждет гостей в парке «Россия – моя история»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
Знаменитая «Девушка с кувшином» ждет гостей в парке «Россия – моя история»

У посетителей музейно-выставочного центра «Россия – моя история» появилась уникальная возможность увидеть подлинный фонтан «Девушка с кувшином» - один из самых поэтичных и известных символов Царского Села. Особенно приятно, что сделать это можно абсолютно бесплатно!

Известная статуя является единственной скульптурой, созданной специально для Екатерининского парка. «Девушка с кувшином», установленная в 1816 году и воспетая Пушкиным и Ахматовой, пережила войну в оккупированном вражескими войсками городе, будучи зарытой в землю. В 1944 году «царскосельская статуя» была извлечена из грунта и вскоре заняла свое место в Екатерининском парке, где простояла до 1990 года. В настоящее время в музее-заповеднике представлена копия скульптуры.

Подлинная бронзовая «Молочница» скульптора П. П. Соколова, созданная им в 1810 году, хранится в музейных фондах «Царского Села» и крайне редко участвует во временных тематических экспозициях.

На выставке «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла», которая открылась 9 августа, представлены и многие другие интересные экспонаты, например, подлинные фрагменты панелей Янтарной комнаты, предметы интерьера, мебель из Екатерининского и Александровского дворцов.

Экспозиция рассказывает о героическом подвиге тех, кто спасал музейные ценности во время войны и о труде реставраторов, которым удалось восстановить прежнюю роскошь, превращенную фашистами в руины.

Выставка продлится до 9 октября 2020 года, вход на нее свободный.

Адрес Исторического парка «Россия – моя история»: Бассейная ул., 32

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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