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Питерец.ру » Политика » Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности

Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности

Рассмотрев проект Постановления Законодательного Собрания Санкт- Петербурга «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», решено подготовить новую федеральную инициативу Законодательного Собрания Санкт-Петербурга совместно с депутатами Государственной Думы Сергеем Боярским и Александром Тетердинко. Проектом предлагается внести изменение в Федеральный закон, увеличив количество мировых судебных участков в Санкт-Петербурге с 211 до 233.

Комиссия рассмотрела  проект Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга» (в части увеличения должностных окладов сотрудников аппарата мировых судей). По данному вопросу решено обратиться  к Губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову.

Заслушав заместителя начальника Управления Судебного департамента в городе Санкт-Петербурге И.В. Борисову  и директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» в городе Санкт-Петербурге А.С. Рыжкова о включении информационных ресурсов мировых судей Санкт-Петербурга в объединенные базы и банки данных, установление единых технических требований информационных систем (в состав Государственной автоматизированной системы «Правосудие»), решено  информацию принять к сведению.

Источник: ЗАКС
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