В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная 60-летию со дня завершения операции по возвращению на Родину советского разведчика-нелегала Вильяма Генриховича Фишера (Рудольфа Абеля) и 100-летию нелегальной разведки. В экспозицию вошли стенды с биографическими материалами и фотографиями, а также картины кисти В.Г. Фишера.
К участникам церемонии открытия обратился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
На открытии выставки также выступили председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и начальник зала истории внешней разведки СВР России Елена Баранова. Они поддержали идею организации цикла выставок, посвященных легендарным советским разведчикам и людям, обеспечивавшим их деятельность.
Вильям Генрихович Фишер (1903 – 1967) – знаменитый советский разведчик, участник Великой Отечественной войны. Был арестован в Нью-Йорке в 1957 году. На допросах назвался именем своего покойного друга и коллеги Рудольфа Ивановича Абеля. В 1962-м обменян на пилота сбитого над территорией СССР разведывательного самолета U-2 Фрэнсиса Пауэрса.