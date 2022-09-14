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Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная легендарному Рудольфу Абелю

В Мариинском дворце открылась выставка, посвященная 60-летию со дня завершения операции по возвращению на Родину советского разведчика-нелегала Вильяма Генриховича Фишера (Рудольфа Абеля) и 100-летию нелегальной разведки. В экспозицию вошли стенды с биографическими материалами и фотографиями, а также картины кисти В.Г. Фишера.

К участникам церемонии открытия обратился Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

– Этот неординарный человек стал прототипом героев многих романов и фильмов. Среди них одна из самых популярных картин советских времен «Щит и меч» и, конечно, «Мертвый сезон» – классический фильм о возвращении разведчика на Родину. Вильям Генрихович Фишер, родившийся в Англии и переехавший с семьей в Советский Союз, показал пример настоящего служения Отечеству.  Будучи арестован в результате предательства в Соединенных Штатах Америки, он не раскрыл ни одного своего задания, не предал никого из товарищей, что говорит о его великой силе духа. О его жизненном пути рассказывает эта замечательная выставка в Мариинском дворце, – сказал спикер петербургского парламента.

На открытии выставки также выступили председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев и начальник зала истории внешней разведки СВР России Елена Баранова. Они поддержали идею организации цикла выставок, посвященных легендарным советским разведчикам и людям, обеспечивавшим их деятельность.

Вильям Генрихович Фишер (1903 – 1967) – знаменитый советский разведчик, участник Великой Отечественной войны. Был арестован в Нью-Йорке в 1957 году. На допросах назвался именем своего покойного друга и коллеги Рудольфа Ивановича Абеля. В 1962-м обменян на пилота сбитого над территорией СССР разведывательного самолета U-2 Фрэнсиса Пауэрса.

Источник: ЗАКС
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