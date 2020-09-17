Праздник «День первокурсника 2020» пройдет в новом формате онлайн-медиаконференции

25 сентября в 16.00 Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведет традиционный праздник «День первокурсника 2020» в новом формате онлайн-медиаконференции.

В мероприятии будет задействовано 7 площадок: центральная студия и мобильные видеостудии, расположенные в 6 ведущих вузах Санкт-Петербурга. Центральную студию медиаконференции посетят официальные лица, известные личности и лидеры мнений. Они поздравят первокурсников, примут участие в тематических рубриках и интерактивах, а также разыграют ценные призы среди зрителей медиаконференции. В процессе мероприятия состоится телемост с мобильными студиями, в которых руководство и активы вузов расскажут о проектах своих учебных заведений.

Студенты старших курсов и участники студенческих клубов познакомят зрителей конференции с разнообразием возможностей студенческой жизни города: презентуют научные проекты, команды КВН, педагогические отряды, добровольческие организации, спортивные лиги и другие активности, принять участие в которых сможет любой первокурсник Санкт-Петербурга.

Медиа-конференция «День первокурсника 2020» будет оформлена в стилистике популярных телевизионных шоу, где ведущий в неформальной обстановке будет общаться с приглашенными гостями и мобильно переключать трансляцию из одной студии в другую.

Онлайн-трансляция медиа-конференции будет доступна в Интернете, присоединиться к просмотру смогут все желающие.

Традиционный праздник «День первокурсника» пройдет в Санкт-Петербурге уже в 18 раз. В этом году мероприятие объединит более 7000 зрителей: первокурсников из более чем 60 вузов нашего города и старшеклассников со всей страны. Добрая традиция праздновать начало студенческой жизни способствует знакомству первокурсников друг с другом и формирует творческий, спортивный и научный актив петербуржских вузов. Для учеников старших классов медиаконференция подарит уникальную возможность прикоснуться к студенческой жизни и сделать осознанный выбор будущего учебного заведения.