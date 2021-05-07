В Российском государственном институте сценических искусств стартовали события международного конкурса для студентов творческих вузов «Актёрское мастерство языком пластики». 1 мая завершился прием заявок – и теперь в течение двух недель жюри будет оценивать номера участников из России и зарубежных стран. В 2021 году, как и год назад, конкурс-фестиваль пройдет в онлайн-формате. Соревнование состоится в пяти номинациях: «танец», «сценическое движение», «пластический спектакль», «сценическое фехтование», «пластический перформанс». Все участники подавали заявки в формате видео.
По результатам отбора 16 мая в 19.00 в официальной группе РГИСИ ВКонтакте https://vk.com/rgisi пройдет II тур конкурса. Зрители смогут увидеть лучшие номера-претенденты на победу в конкурсе 2021 года.
23 мая в 19.00 РГИСИ ВКонтакте проведет церемонию объявления победителей конкурса-фестиваля и Гала-концерт лауреатов.
Конкурс «Актерское мастерство языком пластики» в 2021 году будет состоять только из конкурсной программы. Большая образовательная и фестивальная программа запланированы на 2022-й год и будут представлены в рамках XV-го юбилейного конкурса-фестиваля.
Татьяна Кузовлева, заведующая кафедрой пластического воспитания РГИСИ, член жюри конкурса, балетовед:
XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»
В Российском государственном институте сценических искусств стартовали события международного конкурса для студентов творческих вузов «Актёрское мастерство языком пластики». 1 мая завершился прием заявок – и теперь в течение двух недель жюри будет оценивать номера участников из России и зарубежных стран. В 2021 году, как и год назад, конкурс-фестиваль пройдет в онлайн-формате. Соревнование состоится в пяти номинациях: «танец», «сценическое движение», «пластический спектакль», «сценическое фехтование», «пластический перформанс». Все участники подавали заявки в формате видео.