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Питерец.ру » Культура » XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»

XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
РГИСИ
XIV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики» РГИСИ проведет онлайн

В Российском государственном институте сценических искусств стартовали события международного конкурса для студентов творческих вузов «Актёрское мастерство языком пластики». 1 мая завершился прием заявок – и теперь в течение двух недель жюри будет оценивать номера участников из России и зарубежных стран. В 2021 году, как и год назад, конкурс-фестиваль пройдет в онлайн-формате.  Соревнование состоится в пяти номинациях: «танец», «сценическое движение», «пластический спектакль», «сценическое фехтование», «пластический перформанс». Все участники подавали заявки в формате видео.
По результатам отбора 16 мая в 19.00 в официальной группе РГИСИ ВКонтакте https://vk.com/rgisi пройдет II тур конкурса. Зрители смогут увидеть лучшие номера-претенденты на победу в конкурсе 2021 года.
23 мая в 19.00 РГИСИ ВКонтакте проведет церемонию объявления победителей конкурса-фестиваля и Гала-концерт лауреатов.
Конкурс «Актерское мастерство языком пластики» в 2021 году будет состоять только из конкурсной программы. Большая образовательная и фестивальная программа запланированы на 2022-й год и будут представлены в рамках XV-го юбилейного конкурса-фестиваля.
Татьяна Кузовлева, заведующая кафедрой пластического воспитания РГИСИ, член жюри конкурса, балетовед:

«Конкурс 2021 года мы проводим в онлайн формате для удобства участников. Сейчас во всех вузах идет активная подготовка к сессии – к зачетам и экзаменам. Конкурсы и фестивали – это важная часть профессионального становления будущих деятелей сцены; но они не должны влиять на учебный процесс. В апреле мы уступили пальму первенства конкурсу “Поющая маска”, отмечавшему юбилей. Мы же будем праздновать круглую дату в следующем году и уже готовим большую программу с интересными событиями для ценителей и профессионалов танца, сценического фехтования».
Источник: РГИСИ
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