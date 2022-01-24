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Питерец.ру » Культура » Творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко

Творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко

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Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
Youtube
В детской библиотеке № 11 «Остров сокровищ» состоится творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко.

29 января в 12:00 в детской библиотеке № 11 «Остров сокровищ» (Ленинский проспект, дом 97, корп. 2) состоится творческая встреча с детским писателем Юлией Логвиненко.
Ценность таких встреч в живом общении с писателями, возможность задать свои вопросы, услышать произведения в авторском исполнении.
Юлия Логвиненко - член Союза детских и юношеских писателей, детский писатель и поэт, педагог детской театральной студии, режиссёр частного детского театра кукол, редактор раздела поэзии детского журнала «Вверх тормашками». Печаталась в журнале «Костёр», «Детское чтение для сердца и разума», «Радуга», «Простокваша», «Троша». Участник 13 фестиваля молодых писателей «Как хорошо уметь писать!».
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2021 № 18 - количество мест на мероприятиях строго ограничено.
Запись ведется по телефону: (812)742-1717 и в группе ВКонтакте vk.com/ostrov_sokrovich11.

Источник: Krlib.ru
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