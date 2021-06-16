Чтения со смыслом «Contione – встреча»

18 июня 20.00. Большой Зал Филармонии имени Д.Д. Шостаковича. Мария Миронова и Ирада Берг прочтут отрывки из романа «Contione – встреча».

Ирада Берг о своей книге «Contione – встреча»: «В этом романе есть две линии: современная и историческая. Обе они в сущности о людях, которые выбрали путь художника. Но выбор этого пути такой разный!»

Януш Леон Вишневский: «Это книга о мире, который не имеет границ и Петербург является столицей этого прекрасного мира. Для меня так было и есть. Ирада Берг написала замечательную книгу о весне - времени пробуждения»

Вечер пройдет в сопровождении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением дирижёра Петра Максимова. В концертную программу войдут фрагменты произведений Генри Пёрселла, Антонио Вивальди, Петра Ильича Чайковского.

В заключительной части вечера состоится дискуссия со зрителями.

«Чтения со смыслом» - проект, который объединяет известных писателей, артистов, режиссеров театра и кино и тех, кто только начинает свой путь в искусстве.

«Чтения со смыслом» – это:

- творческие встречи с известными артистами и писателями;

- актуальные темы;

- дискуссия со зрителями;

- перфоманс;

- художественное чтение текста на лучших площадках города;

- а также ежегодный выпуск сборника рассказов в поддержку начинающих писателей;

Тема 2021 года – «Один счастливый день»

Подробная информация о проекте доступна на сайте www.read.spb.ru

Билеты https://www.philharmonia.spb.ru/afisha/413989/

В 2021 году проект «Чтения со смыслом» открыл перформанс «Дальше мы сами» в постановке молодого режиссера Стаси Венковой на Новой Сцене Александринского театра. Новый сезон проекта продолжит традиции, заложенные Ирадой Берг. Главная цель – создать площадку, объединяющую уже опытных писателей с начинающими авторами и предоставить возможность читателям услышать их произведения в исполнении известных актеров.

Мария Миронова – Народная артистка России, лауреат театральных премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот», ведущая актриса Московского государственного театра «Ленком»

Ирада Берг – член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор проекта «Чтения со смыслом», сборника рассказов «Всему свое время…», романа «Примавера», автор-составитель альманаха «Кто я?», автор сценария к фильму «INSIGHT».

Генеральные партнеры проекта – Группа RBI, Альфа-Банк и Blavatnik Family Foundation

***

В преддверии «Чтений со смыслом» в Большом зале Филармонии, 17 июня в 19.00 в петербургском Доме книги состоится презентация книг Ирады Берг «Всему свое время» и «Contione – встреча» с участием Марии Мироновой (1 этаж, зал искусств).