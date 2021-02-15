Творческие встречи в Центральной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова

17 февраля в Белом зале Центральной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в рамках проекта "Лермонтов: наследие" состоятся творческие встречи с Алексеем Небыковым и Алиной Санкалпас.

18:00, встреча на тему "Лермонтов в музыке" с Алиной Санкалпас - композитором, музыковедом, кандидатом наук, главой продюсерского центра «АВА Медиа Групп».

На лекции мы услышим музыкальные фрагменты сочинений классиков по мотивам произведений поэта.

19:00, встреча с писателем, членом союза писателей России, главным редактором портала Pechorin.net Алексеем Небыковым на тему «Современный литературный процесс и его возможности».

Алексей расскажет о публикациях в печатных и сетевых журналах, о премиальном процессе, о просветительской деятельности Литературного проекта Pechorin.net, поделится творческими секретами и проведет небольшой мастер-класс для писателей.

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Литейный пр., д. 17─19

Вход свободный, 12+

Дополнительная информация по телефону: +7 999 529 1604