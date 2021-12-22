Выставка «47 после 74»

Экспозиция переосмысляет три десятилетия после распада СССР. Художники смотрят на событие через оптику различных поколений. Выставка повторит опыт «Газаневщины» — легендарной акции ленинградских художников-нонконформистов. Ровно 47 лет назад они открыли миру независимую культуру СССР, а местом действия стал ДК им. Газа.
В событии участвует более 45 художников. Среди них: Тимур Мусаев-Каган, участник группы «Паразит»; Игорь Терешков, финалист конкурсов Foam Talent 2021 Prix HSBC pour la Photographie 2020; Мария Кокунова, победитель конкурса Sony World Photography Awards Professional 2020 в номинации Открытие; Катя Финкильштейн, участник 58-й Венецианской биеннале современного искусства, и многие другие.
Креативный кластер «Дом Культуры»
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72