ента новостей

18:19
В Петербурге пройдут молодежные акции, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции/СПИДа
13:34
Выставка «47 после 74»
13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
11:31
Пандемийные полномочия продлены
11:01
В Петербурге пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
10:52
Суд обязал правителя эмирата Дубай выплатить бывшей жене 728 миллионов долларов
10:44
Южная Корея сообщает о новом рекордном количестве пациентов с коронавирусом в критическом состоянии
10:41
В Испании зафиксировано самое большое ежедневное число случаев заболевания Covid-19
10:35
В Петербурге мигрант изнасиловал женщину в такси
10:17
«Деток» станет меньше
09:09
Это не колбаса!
14:51
В Петербурге подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии в части работы по недопущению незаконного оборота продукции
14:48
СПбГМТУ организовал методический сбор по вопросу открытия «инженерных классов»
14:12
Королева Великобритании не поедет в Сандрингем на Рождество
14:02
В Петербурге полицейские пресекли деятельность нелегальных банкиров
12:06
Число погибших от тайфуна Рай на Филиппинах продолжает расти
11:46
В Петербурге жертвой аферистов стала сотрудник ФСО
11:03
Нужно ли вкладывать деньги?
10:34
Убирайте хорошо или оштрафуем!
09:37
Думают, что переболели
21:29
Эксперт предложил сделать разным скоростной режим на Невском проспекте
14:55
Китай снижает ключевую процентную ставку впервые за 20 месяцев
12:43
Число погибших от супертайфуна Рай на Филиппинах выросло до 208 человек
12:38
В Ленобласти двое мужчин провалились под лед на снегоходе
12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:12
В Петербурге полицейские с поличным задержали «ломщиков»
12:06
В Ленобласти задержана пара, у которой изъят мефедрон
09:15
Кофеманы огорчатся
08:38
Иммунитет приближается
08:04
«Карусели» не будет
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «47 после 74»

Выставка «47 после 74»

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
25-26 декабря в креативном кластере «Доме Культуры» пройдёт выставка «47 после 74»

Экспозиция переосмысляет три десятилетия после распада СССР. Художники смотрят на событие через оптику различных поколений. Выставка повторит опыт «Газаневщины» — легендарной акции ленинградских художников-нонконформистов. Ровно 47 лет назад они открыли миру независимую культуру СССР, а местом действия стал ДК им. Газа.
В событии участвует более 45 художников. Среди них: Тимур Мусаев-Каган, участник группы «Паразит»; Игорь Терешков, финалист конкурсов Foam Talent 2021 Prix HSBC pour la Photographie 2020; Мария Кокунова, победитель конкурса Sony World Photography Awards Professional 2020 в номинации Открытие; Катя Финкильштейн, участник 58-й Венецианской биеннале современного искусства, и многие другие.

«Выставка предложит многоуровневое вхождение в проблематику: художники представят перформансы, коллажи, фотографии, инсталляции, видео-арт, графику и другие медиумы, фактически или косвенно отражающие самые разные оценки и последствия этого события», - рассказывает куратор выставки Екатерина Васильева. «Мы видим архитектуру выставки как светлый «коридор власти», из которого есть выходы в слабо освещенные комнат с «окнами свободы» – это меняет фокуса внимания зрителя, но постоянное возвращает его обратно».

Креативный кластер «Дом Культуры»
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.72

Источник: wall-online.ru
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

3-08-2021, 14:07
Выставка «Вертикальное отдаление» откроется на Кожевенной
2-04-2015, 08:44
Выставка солнечных картин
7-02-2015, 07:36
Ленинградский андеграунд
26-02-2020, 19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
10-03-2020, 15:36
Выставка «Коломяжская утопия»
19-11-2012, 12:35
Метро Санкт-Петербурга глазами художников

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
104
Сегодня, 13:26
В Ленобласти в массовом ДТП один человек погиб, двое пострадали
0
162
20-12-2021, 12:27
В Петербурге иномарка сбила 13-летнюю девочку
0
289
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
270
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Наверх