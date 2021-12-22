Выставка «47 после 74»

Экспозиция переосмысляет три десятилетия после распада СССР. Художники смотрят на событие через оптику различных поколений. Выставка повторит опыт «Газаневщины» — легендарной акции ленинградских художников-нонконформистов. Ровно 47 лет назад они открыли миру независимую культуру СССР, а местом действия стал ДК им. Газа.

В событии участвует более 45 художников. Среди них: Тимур Мусаев-Каган, участник группы «Паразит»; Игорь Терешков, финалист конкурсов Foam Talent 2021 Prix HSBC pour la Photographie 2020; Мария Кокунова, победитель конкурса Sony World Photography Awards Professional 2020 в номинации Открытие; Катя Финкильштейн, участник 58-й Венецианской биеннале современного искусства, и многие другие.

«Выставка предложит многоуровневое вхождение в проблематику: художники представят перформансы, коллажи, фотографии, инсталляции, видео-арт, графику и другие медиумы, фактически или косвенно отражающие самые разные оценки и последствия этого события», - рассказывает куратор выставки Екатерина Васильева. «Мы видим архитектуру выставки как светлый «коридор власти», из которого есть выходы в слабо освещенные комнат с «окнами свободы» – это меняет фокуса внимания зрителя, но постоянное возвращает его обратно».

Креативный кластер «Дом Культуры»

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