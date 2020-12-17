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Питерец.ру » Культура » Комик Андрей Бебуришвили расскажет о юморе

Комик Андрей Бебуришвили расскажет о юморе

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Комик Андрей Бебуришвили расскажет о юморе, синдроме самозванца и своей карьере

20 декабря в Молодежном пространстве «ПРОСТО» в 19.00 (Амфитеатр) пройдет OPEN TALK с резидентом Comedy Club Андреем Бебуришвили. Участники обсудят юмор, проекты на телевидении и ютубе. Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/SUpzt.

Мероприятие организовано для достижения цели увеличения количества студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение Петербурга в рамках национального проекта «Образование».

Количество мест строго ограничено. Трансляцию встречи можно посмотреть в прямом эфире в группе ПРОСТО во «ВКонтакте» (https://vk.com/prostospb).

Андрей Бебуришвили – резидент Comedy Club, стендапер и телеведущий, который заслужил любовь многомиллионной зрительской аудитории своим своеобразным, несколько циничным юмором, оригинальной подачей и мощной харизмой. в 2014 году попал в «Comedy Баттл», завоевал расположение сидящих в жюри Слепакова, Мартиросяна и Светлакова, обошел 159 соперников, победил и стал новым резидентом Comedy Club.

Андрей расскажет не только про покорение столицы и взросление в семье врачей, но и о сложностях в первые годы работы.

Источник: Комитет по молодежной политике
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