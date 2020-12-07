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Питерец.ру » Культура » Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»

Молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
last-frontier.ru
С 9 декабря до 30 апреля пройдет акция «Народный кинопоказ»

С 9 декабря до 30 апреля пройдет акция «Народный кинопоказ», в рамках которой во всех регионах страны молодые люди бесплатно смогут посмотреть фильм «Подольские курсанты».

«У современной молодежи большой выбор образов для подражания. Технологии стирают границы, размывают временные рамки. И в этом изобилии очень легко запутаться. «Подольские курсанты» – пронзительное и сильное кино, которое не навязывает мнений, а просто показывает реальную героическую историю, вдохновляет и вызывает чувство искренней благодарности. Быть может, сегодня мы есть именно потому, что тогда эти ребята собой закрыли Москву. Это нужно знать, об этом важно помнить. Это тот самый пример, по которому можно сверять свои поступки и ценности», – отмечает Председатель Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

В фильме рассказывается о подвиге под Москвой подольских курсантов в октябре 1941 года. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления вместе с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. На Ильинский рубеж были направлены около трех с половиной тысяч курсантов и их командиров, которые ценой своей жизни помогли остановить врага. 

Продюсер Игорь Угольников рассказывает:

«Для картины мы построили точную копию Ильинского рубежа, немного отступив от исторического места, где сегодня живут люди. Была вырыта и заполнена водой река, выстроена деревня, доты, насыпана часть Варшавского шоссе. Для полной достоверности использовались архивные материалы, в том числе и данные аэрофотосъемки. Неоценимую помощь при воссоздании Ильинского рубежа на территории кинокомплекса «Военфильм-Медынь» оказали историки, реконструкторы и поисковики. Сценарий фильма, реквизит и форма также подвергались детальному анализу со стороны общественного «экспертного совета». При строительстве декораций огромную помощь оказали волонтеры. Местные жители участвовали и в съемках массовых сцен. В съемках принимало участие большое количество настоящей военной техники 40-х годов».

Первый кинопоказ Российский Союз Молодежи осуществит на Сахалине 9 декабря 2020 года – в День героев Отечества. Дальний Восток был выбран как территория окончания Второй мировой войны.

Показ фильма планируется до 1 мая 2021 года. География проекта – от Дальнего Востока до Калининграда с последовательным перемещением проекта по стране.

Организатор – Российский Союз Молодежи и студия «ВоенФильм».

Сайт фильма: http://last-frontier.ru.

Источник: Комитет по молодежной политике
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