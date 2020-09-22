Выставка «Квайданы. Сказания о призраках» в библиотечном центре «Маяк»

В сентябре 2020 года в библиотечном центре «Маяк» (Ленинский пр., д. 92, корп. 1) Централизованной библиотечной системы Красносельского района открылась выставка «Квайданы. Сказания о призраках».

«Заклинания мертвых — это забытое очарование исчезнувшего Идеала, магический ореол древних надежд, нашедших осуществление во многих сердцах, простой красоте бескорыстной жизни, в сладости любви…» / Хёрай. Японские сказания о вещах не совсем обычных/

Этой осенью «Маяк» предлагаем вам поддаться духу приключений и мистицизма и вместе совершить увлекательное путешествие в мир традиционного японского фольклора. В библиотечном центре «открылась загадочная экспозиция гравюр московской художницы Алины Куперштейн!

Японские квайданы — это древние истории о призраках и потусторонних явлениях. Идею создать иллюстрации для этого жанра художница вынашивала долго. Во время обучения в Университете печати она взялась за иллюстрирование известного японского писателя Эдогава Рампо. В его детективных историях Алину привлекала мистическая составляющая, а также загадочность и своеобразие японского мира. Тогда же в качестве техники исполнения работ художница открыла для себя линогравюру.

Данная техника — кропотливое дело, но она прекрасно подошла для этого проекта, так как иллюстратору удалось передать впечатления от квайданов, не утратив при этом настроения и духа японских сказаний.

Серия иллюстраций «Квайданы» была подготовлена к рассказам книги «Хёрай. Японские сказания о вещах не совсем обычных».

Об авторе:

В 2015 г. Алина окончила Московский государственный Университет печати по специальности художник-график, прошла курс «Куклы: искусство и дизайн. Технология создания кукол» в Национальном институте дизайна и реализовалась как автор художественных кукол. В настоящий момент работает в области 3d моделирования.

Выставка продлится до 31 октября.

Вход свободный.