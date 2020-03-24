ента новостей

22:51
Приставы не могут забрать у собственника разрушающийся исторический памятник
22:47
Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».
19:54
В Петербурге отремонтируют станцию метро «Кировский завод»
19:51
Михаил Романов получил ответ прокуратуры о проверке Территориальной схемы обращения с отходами
14:04
В Петербурге уничтожены розы и мимозы с томатным трипсом
14:01
Преподаватели магистратуры петербургских вузов получат гранты Фонда Потанина на реализацию своих проектов
13:53
В Петербурге задержали таксиста, который незаконно присвоил автомобиль
13:38
В Ленобласти у женщины украли две иконы
13:25
В Приморском районе поймали фальшивомонетчицу
08:25
Вреден или полезен кофе?
07:54
Посылки на дом
16:07
Музей Суворова открыл выездную выставку в «Гранд Каньоне»
16:03
В Петербурге задержали автоугонщика
15:59
«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов
13:55
Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов
09:04
Как будет проходить дистанционное обучение
08:22
Не приезжайте в Петербург
08:09
Кредитов стало меньше
07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
00:54
Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля
19:39
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ
13:09
В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег
09:25
Когда следует обращаться к врачу
07:54
Отношение к удаленной работе
00:25
При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»
23:49
«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?
17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
14:59
На севере Петербурга обокрали пенсионерку
14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
09:43
Какой бизнес оказался в выигрыше?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».

Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».

0
52
Опубликовал: 1lastochka
0
Фото:
© CC0
23 марта 2020 года Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».

23 марта 2020 года Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».
Цель акции – популяризация чтения on-line. Сотрудники библиотеки читают вслух известные небольшие произведения классиков и современных авторов: Михаила Зощенко, Даниила Хармса, Федерико Лорка, Аделии Амраевой и др.

Ирина Золотова, директор Централизованной библиотечной системы Красносельского района: «Наш шаг продиктован последними событиями, связанными с тем, что мы ограничили взаимодействие с посетителями по причине распространения коронавируса и чтобы простимулировать интерес читателя придумали такую акцию.
Проблема изоляции – не нова. Помните, ещё Александр Сергеевич Пушкин, находясь вынужденно из-за эпидемии холеры в Болдино, написал самые свои известные произведения, этот этап стал самым плодотворным в жизни поэта. Важно, как вы проводите своё время, находясь дома, не забывайте про книги, а мы лишний раз напомним вам про них!»

Акция будет продолжена до снятия ограничений, вызванных коронавирусом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

7-03-2020, 19:28
В Красносельском районе стартует новый проект для молодёжи «Читеры»
29-11-2019, 10:40
Читателю ЦБС Красносельского района вручен гран-при литературного конкурса «Петербург: место читать»
11-10-2019, 10:50
В Петербурге таксист ограбил пассажира
4-09-2018, 09:23
Общественники провели акцию «Урок России»
16-09-2015, 08:23
День Красносельского района прошел На «Книжных аллеях»
6-05-2015, 11:30
На Северо-Западе волонтеры Сбербанка провели акцию «Ветеран живет рядом»

Происшествия на дорогах

0
267
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
857
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
978
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 248
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх