23 марта 2020 года Централизованная библиотечная система Красносельского района организовала акцию под хэштегом «читаем вместе».

Цель акции – популяризация чтения on-line. Сотрудники библиотеки читают вслух известные небольшие произведения классиков и современных авторов: Михаила Зощенко, Даниила Хармса, Федерико Лорка, Аделии Амраевой и др.

Ирина Золотова, директор Централизованной библиотечной системы Красносельского района: «Наш шаг продиктован последними событиями, связанными с тем, что мы ограничили взаимодействие с посетителями по причине распространения коронавируса и чтобы простимулировать интерес читателя придумали такую акцию.

Проблема изоляции – не нова. Помните, ещё Александр Сергеевич Пушкин, находясь вынужденно из-за эпидемии холеры в Болдино, написал самые свои известные произведения, этот этап стал самым плодотворным в жизни поэта. Важно, как вы проводите своё время, находясь дома, не забывайте про книги, а мы лишний раз напомним вам про них!»

Акция будет продолжена до снятия ограничений, вызванных коронавирусом.