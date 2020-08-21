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Питерец.ру » Культура » Выставочный проект «Легенда спящих»

Выставочный проект «Легенда спящих»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Идею создать выставочный проект «Легенда спящих» Андреа Стелла начал вынашивать за несколько месяцев до своей кончины.

Идею создать выставочный проект «Легенда спящих» Андреа Стелла начал вынашивать за несколько месяцев до своей кончины. Реализовать выставку работ отца довелось его дочери Селене. Незадолго до ухода отца она пообещала Андреа осуществить новый проект.
Возможность представить в России и продвигать по всему миру искусство Андреа Стеллы сегодня - большая честь, - по словам дочери.
Повествовать о произведениях Стеллы - непростое занятие, зрителю необходимо использовать не только воображение, но также иметь знания в области античной мифологии. Персонажи художника - предки, которые наблюдают за нами из некого сказочного небытия, празднуя тайные ритуалы. Они будто бы назначают друг другу встречи в фантастических местах, путешествуют по землям далеких воспоминаний, там где живут дети, которые никогда не повзрослеют.
Несмотря на то, что персонажи имеют телесные, человеческие черты, образы и сюжеты рассказывают нам о вечном. Они будто хотят раскрыть нам глубокую тайну камня, мудрость металла, упорство материи в борьбе со временем; а холст превращается в платье, которое покрывает их.
Андреа Стелла, как настоящий алхимик «формирует» материал, превращая свои мечты в живописную реальность. Объединяя традиции и современные методы, он делает работу с золотом своим отличительным брендом. Каждое из его произведений не только имеет эстетическую составляющую, но, также, носит глубокий религиозный смысл. Золото, как материал и как цвет является символом «духовного» для художника.

Музей современного искусства «АРТМУЗА» 

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70

Галерея «Ц» 1 этаж 0+
25.08 – 20.09.2020

Источник: АРТМУЗА
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