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Питерец.ру » Культура » Онлайн-выставка «Нет войне»

Онлайн-выставка «Нет войне»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
mispxx-xxi.ru
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представляет уникальный выставочный проект в форматах офлайн и онлайн

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков представляет уникальный выставочный проект в форматах офлайн и онлайн, приуроченный к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Экспонатами проекта стали чудом сохранившиеся и дошедшие до наших дней рисунки 40-х годов, созданные детьми сотрудников архитектурного и художественного фондов.

Дети были эвакуированы из блокадного Ленинграда в начале войны, сначала в Ярославскую область, а далее в Сибирь, в село Емуртла, куда они добирались  в течение 40 дней, пережив все тяготы военных переездов в вагонах-теплушках. Некоторые из авторов рисунков стали впоследствии известными художниками, скульпторами, архитекторами — среди них Валерий Траугот, Анна Линцбах, Кира Суворова, Владимир Петров и другие. В эвакуации дети  создали свои первые, пронзительные и глубоко человечные работы, в которых отразилась повседневная бытовая жизнь, образы окружающей природы, работа в огородах, где они высаживали различные земледельческие культуры и тем самым обеспечивали себя пропитанием.  Прочитанные книги — к сказкам А.С. Пушкина, к повестям А.П.Чехова, также находили отражения в художественных фантазиях детей.  Во многих из этих работ угадываются черты будущих художников — проницательность взгляда, умение строить композиции, мастерство рисовальщика. Интересны постановочные натюрморты, созданные детьми под руководством опытного педагога — скульптора Г.А. Шульца. Глядя на рисунки, зритель соприкасается с внутренним миром маленького человека,  росшего и постигавшего  жизнь вдали от родного дома и учившегося противостоять тяготам военного времени жизнеутверждающим характером своих персонажей.

Переданные музею в дар от Союза художников Санкт-Петербурга в начале 2000-х годов рисунки представляют собой интереснейший историко-художественный  материал, раскрывающий еще одну страницу жизни людей в годы Великой Отечественной войны. Проект будет сопровожден широкой образовательной программой: интервью одного из очевидцев — художника  Владимира Прошкина,  находившегося в годы войны в эвакуированной группе,  воспоминаниями родственников перечисленных выше художников, экскурсиями, различными рассказами. Проект также будет включать в себя рассказы детей, подключившихся к платформе проекта в системе онлайн и выразивших желание  порассуждать на тему соотнесенности современной жизни и давно ушедших дней.

Изображения доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/wQ97xBGDdsDLIg

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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