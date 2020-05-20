Фонд Потанина проведет ежегодный форум «Музейный гид» онлайн

Фонд Потанина объявляет о проведении Международного форума «Музейный гид», партнером программы которого в этом году выступает ИКОМ Россия. Форум состоится в рамках международного фестиваля «Интермузей» и объединит ведущих музейных профессионалов, российских и зарубежных специалистов из сфер культуры, науки, искусства, урбанистики и медиа. В этом году мероприятие будет проходить с 26 по 29 мая в цифровом формате.

Фестиваль «Интермузей – 2020» посвящен теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и сконцентрирован в целом на традиционной культуре и культурной памяти, в то время как деловая программа Форума будет нацелена на актуализацию образовательной, социальной и экономической роли музеев и других культурных институций в современном обществе.

Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина: «Наш ежегодный форум «Музейный гид» пройдет в этот раз в непривычном цифровом формате. Вместе с партнером форума ИКОМ мы решили, что сегодня, когда весь мир оказался в состоянии неопределенности, а социальное дистанцирование становится частью нашей жизни, особенно важно вынести на повестку профессионального обсуждения вопрос о вкладе культуры в целом и музеев в частности в обеспечение устойчивого развития. Как перевести цели устойчивого развития на язык конкретных действий, доступный широкому круг людей? Как соединить культурные повседневные практики с целями устойчивого развития? Как наше знание о прошлом может стать ресурсом для будущего? Как творчество и креативность участвуют в формировании среды, ориентированной на человека и его благополучие? Эти вопросы остро стоят перед каждым из нас сегодня, и я надеюсь, что нас ждет интересный экспертный разговор, который придаст нам уверенности в том, что культура это не только то, что нас всех объединяет, но и важный партнерский ресурс достижения общих целей и решения социальных проблем».

В рамках форума «Музейный гид 2020» эксперты рассмотрят вклад музея и культуры в достижение конкретных целей устойчивого развития, основанных на принципах равенства, открытости, мира и экологичности. Специалисты обсудят успешные практики, рождающиеся на стыке различных дисциплин, проблемные зоны и точки роста. Площадка форума ― возможность продемонстрировать ключевые достижения культуры и объединить участников всех инициатив Фонда Потанина, направленных на развитие культурной сферы.

Среди приглашенных спикеров форума ― президент комитета по образованию и культурной деятельности международного совета музеев ICOM Мари-Кларте О’Нил генеральный секретарь сети европейских музейных ассоциаций (NEMO) Юлия Пагель (Германия), генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова директор Международного консалтингового агентства Tom Fleming Creative Consultancy Том Флеминг (Великобритания), директор ГМЗ «Царицыно» Елизавета Фокина, директор отдела цифровых медиа MoMA Шэннон Дарроу (США), директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара (Санкт-Петербург), директор музея Б.Н. Ельцина Дина Сорокина (Екатеринбург), куратор образовательных программ Национального музея современного искусства Элизабет Иоаннидес (Греция) и другие.

Деловая программа «Музейного гида» будет разделена на несколько тематических блоков. В первый день форума состоится пленарная сессия «Музеи и будущее, которого мы хотим», в фокусе которой потенциал музея как драйвера устойчивого развития среды. Эксперты выделят новые функции музеев, которые приобретают актуальность в кризисный и пост-кризисный период.

Во второй день форума пройдут две дискуссии: «Креативные индустрии и музеи ― как выжить в кризис?» и «Музеи как лидеры мнений в медийном поле». Участники обсудят включенность музеев сферу творческих индустрий и открывающиеся в связи с этим перспективы, а также роль музея в коммуникационном пространстве как источника надежной информации и участника медийного процесса.

Третий день форума будет посвящен объединяющей роли музеев, а также их вкладу в развитие открытости, безопасности и устойчивости городов в момент кризиса и в посткризисное время. Своей экспертной позицией по этим и другим вопросам участники форума поделятся в рамках блиц-интервью «Музей и город. Безопасность, открытость, устойчивость» и круглого стола, объединенного общей темой «Музеи как источники инклюзивного и доступного образования: онлайн и оффлайн форматы». В завершение третьего дня форума состоится разговор о гармонизирующей роли музеев, в ходе которого будут проанализированы практики арт-терапевтических программ и опыт обсуждения социальной травмы в музеях, в том числе в условиях социального дистанцирования.

В заключительный день форума состоится дискуссия «Инфраструктура знания: музеи как научные коммуникаторы», в рамках которой музей будет представлен как посредник между научными исследованиями и публикой, и диалог «Музеи: открытость в условиях закрытых границ», посвященный новым форматам сотрудничества в условиях перехода в онлайн. Также эксперты поделятся своим мнением о создании централизованной музейной платформы для обучения по теме «Музеи и цифровые технологии: инновационные решения на службе устойчивого развития».

Более подробная программа форума «Музейный гид» будет доступна по ссылке .