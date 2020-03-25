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Питерец.ру » Культура » Фонд Потанина объявил результаты конкурса «Музейный десант»

Фонд Потанина объявил результаты конкурса «Музейный десант»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил результаты конкурса «Музейный десант»

Благотворительный фонд Владимира Потанина объявил результаты конкурса «Музейный десант», направленного на расширение партнерства среди специалистов музейной сферы и укрепление престижа музейных профессий. По итогам конкурса 95 сотрудников российских музеев получат возможность познакомиться с опытом российских и зарубежных коллег в ходе индивидуальных или групповых стажировок. Максимальный размер грантовой поддержки составляет 300 000 рублей.

Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева: «Итоги этого цикла "Музейного десанта" мы подводим в нестандартной ситуации, когда профессиональная мобильность ставится на паузу. Музеи и театры вынужденно закрываются, многие публичные события переходят в онлайн.  Но мы уверены, что чрезвычайная ситуация – это временное явление, с которым мы все вместе справимся, и в скором времени обмен опытом и лучшими практиками в сфере цифровизации, а также стратегии работы в непривычных обстоятельствах, станут еще более актуальными.  В этой ситуации мы считаем своей задачей обеспечить максимально гибкие условия для того, чтобы все запланированные поездки состоялись.  Мы продлили сроки для заключения договоров с индивидуальными победителями и перенесли на осень две групповые поездки – зарубежную стажировку "Искусство для создания сообществ" и поездку по России для молодых музейных специалистов "Гид по компетенциям". Победителям в номинации «Индивидуальные поездки для участия в международном фестивале "Интермузей" будет предложена возможность принять участие в Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге или любой профильной конференции до конца 2020 года»

Количество заявок, полученных в этом цикле конкурса, почти в два раза превышает количество заявителей прошлого года. Во многом это связано с тем, что к числу уже востребованных у заявителей номинаций была добавлена новая – «Индивидуальные поездки для участия в Международном фестивале «Интермузей». С другой стороны, это результат проведения очных информационных встреч со специалистами в регионах, которые по-прежнему привлекают внимание аудитории. Существенно расширилась география участников конкурса: были поданы заявки из регионов, которые ранее себя никак не проявляли, активность многих регионов существенно возросла, среди них – Алтайский и Забайкальский край, Удмуртская республика, Республика Бурятия, Белгородская, Ростовская, Вологодская, Кировская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. Среди новичков – победитель из Республики Ингушетия.

Срок заключения договоров об оказании благотворительной помощи с победителями в индивидуальных номинациях конкурса «Музейный десант» продлен до 8 сентября 2020 года. А групповые поездки – поездка по России для молодых музейных специалистов «Гид по компетенциям» и поездка за рубеж «Искусство для создания сообществ» – будут перенесены на осень 2020 года. 

Источник: Фонд Потанина
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