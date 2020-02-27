Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов

На сайте Драматического театра на Васильевском сегодня появилось официальное сообщение о смерти главного режиссёра Владимира Туманова.
Владимир Анатольевич родился 19 сентября 1953 года, в 1977 году он окончил ЛГИТМиК, режиссёрский факультет. Учителями Туманова были такие корифеи, как Зиновий Корогодский и Лев Додин.
Ещё в студенческие годы будущий режиссёр пробовал силы в театре «Пятый этаж» под крылом Ленинградского ТЮЗа. После работы в Тульском ТЮЗе и Вильнюсском Театре русской драмы Туманов вернулся Петербург. Главным режиссёром театра на Васильевском (основан в 1989 году) Туманов стал в 2011 году.
«Питерец.ру» цитирует сайт театра на Васильевском:
В театре, главным режиссёром которого был Туманов, служат такие известные актёры, как Илья Носков и Юрий Ицков.