Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов

На сайте Драматического театра на Васильевском сегодня появилось официальное сообщение о смерти главного режиссёра Владимира Туманова.

Владимир Анатольевич родился 19 сентября 1953 года, в 1977 году он окончил ЛГИТМиК, режиссёрский факультет. Учителями Туманова были такие корифеи, как Зиновий Корогодский и Лев Додин.

Ещё в студенческие годы будущий режиссёр пробовал силы в театре «Пятый этаж» под крылом Ленинградского ТЮЗа. После работы в Тульском ТЮЗе и Вильнюсском Театре русской драмы Туманов вернулся Петербург. Главным режиссёром театра на Васильевском (основан в 1989 году) Туманов стал в 2011 году.

«Питерец.ру» цитирует сайт театра на Васильевском:

«Владимир Туманов – тонкий, чуткий интерпретатор классики и современной драматургии, один из ведущих режиссёров Петербурга. Его спектакли – лауреаты международных фестивалей в Словакии, Финляндии, Швеции, России, номинанты и лауреаты высших театральных премий «Золотая маска» и «Золотой Софит».

В театре, главным режиссёром которого был Туманов, служат такие известные актёры, как Илья Носков и Юрий Ицков.