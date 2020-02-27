ента новостей

19:56
В Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» обустроят почти 1,5 км пешеходных дорожек
19:50
Команда «Молодежки ОНФ» в Санкт-Петербурге провела акцию «В армию на денек»
19:46
Выставка работ Александра Позина и Марины Спивак «Коломяжская утопия»
18:57
Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов
14:00
Открытие Музея памяти жертв нацизма
13:57
В Смольном кадровые изменения
13:48
В Петербурге у инспектора таможни угнали автомобиль
13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
07:25
Что ожидается на ПМЭФ-2020
07:23
Как заразиться коронавирусом
19:44
Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков
19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
16:51
«Вместо тюльпанов – свалка»: жители Невского района пожаловались на мусор вдоль дороги
11:32
Единая карта петербуржца расширит свой функционал
10:38
В Купчино обокрали пожилую женщину
10:11
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:03
Активисты против ресторана
07:41
Что с белыми медведями?
22:49
СКА крупно победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию
16:15
Международный фестиваль «Русь танцевальная»
15:20
Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»
15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
15:05
Выставка «Антарктида: два века исследования»
14:40
Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"
10:55
В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу
10:40
В Петербурге школьница выпрыгнула из окна
08:38
Петербуржцы наблюдали световые столбы
08:08
Реконструкция ТРК
18:56
Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”
18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов

Ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Туманов

0
56
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
teatrvo.ru
Главному режиссёру Театра на Васильевском было 66 лет.  

На сайте Драматического театра на Васильевском сегодня появилось официальное сообщение о смерти главного режиссёра Владимира Туманова.

Владимир Анатольевич родился 19 сентября 1953 года, в 1977 году он окончил ЛГИТМиК, режиссёрский факультет. Учителями Туманова были такие корифеи, как Зиновий Корогодский и Лев Додин.

Ещё в студенческие годы будущий режиссёр пробовал силы в театре «Пятый этаж» под крылом Ленинградского ТЮЗа. После работы в Тульском ТЮЗе и Вильнюсском Театре русской драмы Туманов вернулся Петербург. Главным режиссёром театра на Васильевском (основан в 1989 году) Туманов стал в 2011 году.

«Питерец.ру» цитирует сайт театра на Васильевском:

«Владимир Туманов – тонкий, чуткий интерпретатор классики и современной драматургии, один из ведущих режиссёров Петербурга. Его спектакли – лауреаты международных фестивалей в Словакии, Финляндии, Швеции, России, номинанты и лауреаты высших театральных премий «Золотая маска» и «Золотой Софит».

В театре, главным режиссёром которого был Туманов, служат такие известные актёры, как Илья Носков и Юрий Ицков.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

19-11-2019, 11:16
Выставка «Эмиль Капелюш. Пространство художника»
14-05-2014, 14:46
Лев Додин отмечает своё 70-летие
3-03-2014, 12:28
Ушел из жизни известный советский и российский режиссёр Александр Белинский
22-08-2013, 17:19
Открытие 92 сезона в ТЮЗе им. А.А. Брянцева
28-07-2013, 14:57
БДТ Товстоногова откроют в мае следующего года
21-10-2012, 09:04
В Театре на Васильевском состоится премьера спектакля «Дядя Ваня»

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
248
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
483
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
486
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
Наверх