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Питерец.ру » Экономика » Продано историческое здание XVIII века

Продано историческое здание XVIII века

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге продали лабораторию, созданную более 200 лет назад

«Питерец.ру» сообщает, что на Васильевском острове была продана историческая лаборатория. Цена сделки составила 45 млн. руб. Покупатель также получил в собственность участок площадью 2,1 тыс. кв. м. Им оказалась компания «Вектор».

Лаборатория, связанная с именем Михаила Ломоносова, была создана в XVIII веке, долгое время находилась в одном из зданий острова. Новый владелец будет обязан не только реконструировать утраченные архитектурные детали, но и приспособить исторические пространств для современного применения.

Эксперты отмечают, что такие объекты представляют интерес для различных целей — от образовательных до коммерческих. В ходе предстоящих работ по восстановлению комплекс должен быть возвращен к своему первоначальному виду, сохранив при этом ценные элементы, которые станут достоянием будущих поколений.

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