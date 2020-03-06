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Питерец.ру » Культура » Шанс на реновацию получают не все исторические здания Петербурга

Шанс на реновацию получают не все исторические здания Петербурга

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Опубликовал: demidov
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Фото:
vk.com
Судьба объектов культуры Северной столицы сосредоточена в руках городских властей и частных лиц.

Зданию петербургского Банка для внешней торговли на Большой Морской, 32 повезло – его собираются продать. Объявление о предстоящих торгах появилось в начале марта. Начальная стоимость объекта площадью более 2,5 тыс. кв. метров составит 350 млн рублей. В придачу новый владелец получит недавно отреставрированный элемент строения - цветной витраж в 120 кв. метров, а также земельный участок в 1,3 тыс. кв. метров.
Особняк, возведенный в 1887–1888 годах, является объектом культурного наследия федерального значения. Согласно описанию лота, объект станет отличной площадкой для офиса крупной компании, банка, медцентра или гостинично-банкетного комплекса класса «люкс». Девелоперы полагают, что хорошее состояние здания, его площадь и расположение быстро привлекут покупателя.
В отличие от другого памятника архитектуры – Пальмовой оранжереи, располагающейся на углу Шпалерной и Потемкинской улиц. Напомним, что владелец оранжереи выставил здание на продажу еще летом. За этот период цена строения по непонятным причинам подросла с 49 млн рублей до 175 млн рублей. Очереди из желающих приобрести разрушающийся объект не наблюдалось ни тогда, ни сейчас. Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли строение долго сможет бороться со временем и специфическим климатом города на Неве без капитального ремонта.
В центре Петербурга есть и другие проблемные объекты, судьба которых не определена. Обширное здание Императорского конюшенного ведомства пребывает в аварийном состоянии уже несколько десятков лет. За это время архитектурное достояние петровской эпохи лишилось нескольких построек. Около 7 лет назад его площади хотели приспособить под элитный апарт-отель, но вмешательство градозащитников остановило этот процесс, в результате чего аварийный исторический объект утратил возможность получить вторую жизнь.
В настоящее время у Императорского конюшенного ведомства снова есть шанс на реновацию. Два проекта по восстановлению предлагает город, три – частные инвесторы. Однако Смольный тормозит процесс, в частности, предлагая бизнесу невыгодные условия концессионного взаимодействия. Вероятность утери исторического здания растет с каждым годом.
Специалисты в области сохранения памятников культуры уверены, что городская администрация должна поощрять желание частных инвесторов реализовывать интересные идеи в дышащих на ладан объектах архитектуры. Во-первых, это сохранит культурное наследие страны, а, во-вторых, поможет создать больше общественных и социальных пространств.

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