«Филип Моррис Интернэшнл» инвестирует 6,4 млрд рублей в экономику Ленобласти

30 сентября 2020 г. – В рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’2020 состоялось публичное подписание Соглашения между Правительством Ленинградской области и руководством аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России о реализации третьего этапа инвестиционного проекта по локализации производства инновационной никотинсодержащей продукции с пониженным риском на фабрике АО «Филип Моррис Ижора».
В 2020-2021 гг. компания планирует инвестировать 6,4 млрд. рублей в дальнейшую модернизацию фабрики АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области. Указанные средства будут направлены на установку четырех линий по производству табачных стиков для электрической системы нагревания табака IQOS, а также на установку дополнительной линии по первичной переработке табака для табачных стиков. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта будет произведена модернизация существующих инженерных систем фабрики для обеспечения производства всеми необходимыми ресурсами.
Расширение локального производства позволит полностью удовлетворять потребности российского рынка, а также увеличить объем экспорта инновационной продукции из Российской Федерации в другие страны. Наряду с развитием экспортного потенциала региона, реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать распространению передовых технологий и сохранению высококвалифицированных рабочих мест.
ФМИ работает в регионе уже 20 лет, следуя долгосрочной стратегии устойчивого развития. На сегодняшний день совокупный объем инвестиций в развитие производственного центра в Ленинградской области составляет порядка 59 миллиардов рублей.
Запуск первых производственных линий для инновационной никотинсодержащей продукции с пониженным риском – табачных стиков для системы нагревания табака IQOS состоялся в конце 2018 года, что стало итогом реализации первого этапа масштабной инвестиционной программы ФМИ по развитию высокотехнологичного производства инновационной продукции в России.
В 2019 году ФМИ осуществила второй этап инвестиций, которые были направлены на модернизацию зданий производства, установку дополнительных линий по выпуску табачных стиков и линии по первичной переработке табака для табачных стиков.
На сегодняшний день общий объем инвестиций в локализацию производства никотинсодержащей продукции с пониженным риском в России составляет более 20 млрд рублей.