«Филип Моррис Интернэшнл» инвестирует 6,4 млрд рублей в экономику Ленобласти

30 сентября 2020 г. – В рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’2020 состоялось публичное подписание Соглашения между Правительством Ленинградской области и руководством аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России о реализации третьего этапа инвестиционного проекта по локализации производства инновационной никотинсодержащей продукции с пониженным риском на фабрике АО «Филип Моррис Ижора».

В 2020-2021 гг. компания планирует инвестировать 6,4 млрд. рублей в дальнейшую модернизацию фабрики АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области. Указанные средства будут направлены на установку четырех линий по производству табачных стиков для электрической системы нагревания табака IQOS, а также на установку дополнительной линии по первичной переработке табака для табачных стиков. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта будет произведена модернизация существующих инженерных систем фабрики для обеспечения производства всеми необходимыми ресурсами.

Расширение локального производства позволит полностью удовлетворять потребности российского рынка, а также увеличить объем экспорта инновационной продукции из Российской Федерации в другие страны. Наряду с развитием экспортного потенциала региона, реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать распространению передовых технологий и сохранению высококвалифицированных рабочих мест.

«Один из наших самых надежных и проверенных партнеров продолжает инвестиции в обновление производственной площадки в Ленинградской области, создавая более инновационный продукт с пониженным риском. Это еще несколько миллиардов инвестиций, которые дают стабильное развитие производства на ближайшие годы, гарантированную работу и оплату труда в регионе», – отметил Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

«Наше решение о дальнейших инвестициях в регион основано во многом на уверенности ФМИ в будущем российской экономики и инвестиционной привлекательности российского рынка. Успешная реализация первого и второго этапов проекта свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате региона вследствие эффективной и открытой политики правительства Ленинградской области», – отметил Ашок Рам Мохан, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси. «Сегодня в мире уже более 15 млн пользователей системы нагревания табака IQOS. В России продукт доступен в более чем 75 городах, а число пользователей IQOS превысило 3 млн. Мы стремимся предложить лучшую альтернативу для тех, кто продолжает курить. Для достижения этой цели компания продолжает инвестировать в передовые технологии и научные исследования. Мы убеждены, что использование научно-обоснованных продуктов, таких как IQOS, может способствовать достижению целей улучшения общественного здоровья. Со своей стороны, мы открыты к взаимодействию с органами здравоохранения и рассчитываем на объективную научную оценку нашего никотинсодержащего продукта в интересах миллионов российских курильщиков».

ФМИ работает в регионе уже 20 лет, следуя долгосрочной стратегии устойчивого развития. На сегодняшний день совокупный объем инвестиций в развитие производственного центра в Ленинградской области составляет порядка 59 миллиардов рублей.

Запуск первых производственных линий для инновационной никотинсодержащей продукции с пониженным риском – табачных стиков для системы нагревания табака IQOS состоялся в конце 2018 года, что стало итогом реализации первого этапа масштабной инвестиционной программы ФМИ по развитию высокотехнологичного производства инновационной продукции в России.

В 2019 году ФМИ осуществила второй этап инвестиций, которые были направлены на модернизацию зданий производства, установку дополнительных линий по выпуску табачных стиков и линии по первичной переработке табака для табачных стиков.

На сегодняшний день общий объем инвестиций в локализацию производства никотинсодержащей продукции с пониженным риском в России составляет более 20 млрд рублей.