Никита Муров: «На ПНК им. С.М. Кирова запланирована масштабная модернизация производства»

Глава холдинга «Бронка Групп» Никита Муров рассказал о планах модернизировать производство на комбинате им. Кирова в рамках новой технологической стратегии.

ПНК им. С.М. Кирова, входящий в состав «Бронка Групп», является крупнейшим производителем ниток на европейском континенте. Модернизация позволит усилить позиции предприятия на рынке и предложить потребителям больше новой и качественной продукции.

Стратегия по модернизации производства комбината

Комбинат им. С.М. Кирова – это один из активов компании «Бронка Групп», инвестирующей в разные сферы экономики. Холдинг работает на рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области, управляя успешными проектами – портом «Бронка», заводом «Измерон», строительной компанией «Бронка Девелопмент», Единым центром документов и др.

Новые технические решения для прядильно-ниточного комбината

Управляющая компания планирует обновить производственную площадку, чтобы комбинат мог оперативно реагировать на новые запросы потребителей. Что именно будет сделано:

Усиление сегмента B2B продаж.

Установка современного оборудования.

Строительство новой производственной площадки.

Подробнее о работе комбината читайте на сайте Бронка Санкт-Петербург https://www.bronkagroup.ru/, здесь же можно получить информацию о других активах в структуре инвестиционного портфеля холдинга.

Новые площадки для комбината и обновление ассортимента

В рамках модернизации для комбината будет построена новая производственная площадка. По словам генерального директора холдинга «Бронка Групп» Никиты Мурова, реализация стратегии позволит предприятию оперативно реагировать на изменчивый спрос:

– Комбинат работает на непростом рынке, где постоянно происходят изменения, касающиеся спроса, требований к продукции и ценам. Конкуренция высокая, поэтому нам нужно действовать быстро – обновлять ассортимент, выводить качество продукции на новый уровень, снижать стоимость. Ключ к успеху – модернизация оборудования и усовершенствование технологических процессов.

Действия уже начались. Одна из основных задач – обновление производственных площадок, включая старые помещения, построенные в позапрошлом веке и не позволяющие размещать новое технологичное оборудование (ПНК является одним из старейших российских текстильных предприятий). Эту задачу решит релокация. Объект планируют сдать в конце 2021 года. На программу модернизации будет потрачено более 1 миллиарда руб.

По словам Никиты Мурова, принимаемые меры позволят выпускать востребованную продукцию и повысить конкурентоспособность на рынке легкой промышленности.