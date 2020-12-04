ента новостей

12:41
Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»
12:38
Выставка «Monochrom»
12:35
В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль
12:00
В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице
11:48
В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата
11:42
В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков
11:28
Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии
11:23
Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков
11:17
В Петербурге состоялся Форум профессионального развития #ProfiMama
08:22
Зря вкладывали в структуру Чубайса
07:56
Что с прожиточным минимумом?
23:48
В 0:3 от «Брюгге» виновата вовсе не ошибка Прохина!
18:52
Рейд безопасности
14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
13:59
Выставка «Тихие игры»
13:56
Выставка «МЕСТЕЧКО»
13:52
В Петербурге дому-памятнику вернут окно
13:45
День единых действий прошел в Петербурге
13:03
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
12:59
Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга
12:53
В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков
10:38
В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей
08:36
Привили от гриппа
08:11
Деньги для Боткинской больницы
14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Никита Муров: «На ПНК им. С.М. Кирова запланирована масштабная модернизация производства»

Никита Муров: «На ПНК им. С.М. Кирова запланирована масштабная модернизация производства»

0
43
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
bronkagroup.ru
Новая стратегия развития ПНК им. С.М. Кирова. Генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров рассказал о масштабной модернизации производства на

Глава холдинга «Бронка Групп» Никита Муров рассказал о планах модернизировать производство на комбинате им. Кирова в рамках новой технологической стратегии.

ПНК им. С.М. Кирова, входящий в состав «Бронка Групп», является крупнейшим производителем ниток на европейском континенте. Модернизация позволит усилить позиции предприятия на рынке и предложить потребителям больше новой и качественной продукции.

Стратегия по модернизации производства комбината

Комбинат им. С.М. Кирова – это один из активов компании «Бронка Групп», инвестирующей в разные сферы экономики. Холдинг работает на рынке Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской области, управляя успешными проектами – портом «Бронка», заводом «Измерон», строительной компанией «Бронка Девелопмент», Единым центром документов и др.

Новые технические решения для прядильно-ниточного комбината

Управляющая компания планирует обновить производственную площадку, чтобы комбинат мог оперативно реагировать на новые запросы потребителей. Что именно будет сделано:

  • Усиление сегмента B2B продаж.

  • Установка современного оборудования.

  • Строительство новой производственной площадки.

Подробнее о работе комбината читайте на сайте Бронка Санкт-Петербург https://www.bronkagroup.ru/, здесь же можно получить информацию о других активах в структуре инвестиционного портфеля холдинга.

Новые площадки для комбината и обновление ассортимента

В рамках модернизации для комбината будет построена новая производственная площадка. По словам генерального директора холдинга «Бронка Групп» Никиты Мурова, реализация стратегии позволит предприятию оперативно реагировать на изменчивый спрос:

– Комбинат работает на непростом рынке, где постоянно происходят изменения, касающиеся спроса, требований к продукции и ценам. Конкуренция высокая, поэтому нам нужно действовать быстро – обновлять ассортимент, выводить качество продукции на новый уровень, снижать стоимость. Ключ к успеху – модернизация оборудования и усовершенствование технологических процессов.

Действия уже начались. Одна из основных задач – обновление производственных площадок, включая старые помещения, построенные в позапрошлом веке и не позволяющие размещать новое технологичное оборудование (ПНК является одним из старейших российских текстильных предприятий). Эту задачу решит релокация. Объект планируют сдать в конце 2021 года. На программу модернизации будет потрачено более 1 миллиарда руб.

По словам Никиты Мурова, принимаемые меры позволят выпускать востребованную продукцию и повысить конкурентоспособность на рынке легкой промышленности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

18-05-2016, 19:00
На КАД между транспортными развязками с ММПК «Бронка» и Таллиннским шоссе перекроют полосу движения
12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
26-05-2017, 17:13
На КАД между «Ольгино-Симоногонт» и ММПК «Бронка» перекроют две полосы движения
17-06-2017, 08:05
Крупнейшая модернизация
18-08-2016, 08:52
Модернизация завода
2-10-2017, 14:24
На КАД перекроют одну полосу движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
214
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
228
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 029
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 444
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх