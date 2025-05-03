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Питерец.ру » Экономика » За счет чего выросло промпроизводство СПб?

За счет чего выросло промпроизводство СПб?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/a_beglov
Рост промпроизводства в СПб: анализируем причины данного явления

«Питерец.ру» сообщает, что глава СПб Александр Беглов озвучил факторы, способствующие увеличению промпроизводства в городе. Он отметил прямую связь действующим с федеральным проектом, связанным с производительностью труда. В текущем году к нему уже присоединились 19 новых предприятий. Ну а всего же за 6 лет работы таковых оказалось 305.

В начале года в проект вошли 9 строительных компаний, что положительно сказалось на самой отрасли. Также присоединилось 5 обрабатывающих компаний, научно-исследовательские институты, предприятия пищевой промышленности и по переработке отходов.

Александр Беглов отметил, что в последние потенциал промышленности СПб вырос на 36,5%. Это достигнуто благодаря модернизации городских предприятий, что положительно сказалось на качестве их работы.

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