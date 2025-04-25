ента новостей

14:12
На трассе «Кола» в районе торгового центра «Мега» (Дыбенко) ограничат пропускную способность
13:37
Вестибюль станции "Удельная" открылся после капитального ремонта
13:07
В Петербурге поймали двоих курьеров мошенников, обманувших пенсионера с Гражданского проспекта
13:03
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с улицы Лени Голикова
12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
12:08
ИИ в офисах Петербурга: одни за, другие боятся увольнения
11:53
Платная парковка расширяется
11:17
На Лиговском проспекте подростки ограбили цветочный магазин
11:10
Пенсионерка с набережной Крюкова канала отдала мошенникам более 18 млн рублей
09:10
Иностранные участники ПМЭФ-2025 получат визу в упрощенном режиме
09:00
Урожай картофеля в Ленобласти упал: причины
08:59
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве полицейского
17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тротуаре
17:28
В Петербурге продолжаются репетиции Парада Победы
17:26
Кинетический арт-объект ко Дню Победы в МИСП
17:23
Бюджет Ленобласти: растут доходы, выплаты стабильны
16:39
Работа для подростков в СПб: что изменилось?
15:42
В Петербурге патрульные обезвредили неадеквата размахивавшего ножами на набережной Фонтанки
15:16
В парламенте Петербурга прошёл Пасхальный круглый стол «Сила духа и спорт — основа защиты традиционных ценностей»
15:10
В Петербурге открылась выставка «Пулей и словом»
15:02
На карте Петербурга появятся имена героев ВОВ
13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
13:14
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:59
В Петербурге задержали двоих жителей Восточной Сибири, подозреваемых в грабеже
12:50
На Дрезденской улице ограбили молодого человека
12:35
В поселке Поляны задержали нетрезвого стрелка с балкона
12:29
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на женщину-фельдшера
11:43
В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют ветеранов в преддверии Дня Победы
11:30
В Смольном состоялось торжественная церемония награждения доноров
09:30
Что с ценами и предложением в новостройках СПб?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Платная парковка расширяется

Платная парковка расширяется

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/a_beglov
В СПб собираются увеличить территорию, на которой будет действовать платная парковка

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб намерены увеличить зону платной парковки. На реализацию планов выделено более 13 млн. руб. В настоящий момент власти заняты поиском подрядчика, который возьмется за выполнение этой работы.

В 2025 году в зону платной парковки добавятся 29 улиц и набережных в центре Петербурга. Подрядчику нужно будет заняться дорожными знаками, ограждениями, светофорами и светоотражающими конструкциями. Работы необходимо выполнить на 48 участках Центрального и Адмиралтейского р-нов. Все работы должны быть завершены к 13 июля 2025 года.

Сейчас в Петербурге насчитывается 47,9 тыс. платных парковочных мест. С начала года город заработал на них более 24 млн. руб. Аналитики отмечают, что, вопреки недовольству некоторых автомобилистов, идея платных парковок себя оправдывает.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-02-2022, 10:23
Платная парковка расширяется
21-01-2025, 07:51
В СПб должны добавиться платные парковки
4-08-2016, 09:39
Выгода платных парковок
25-10-2022, 08:57
Депутаты намерены активнее влиять на организацию платных парковок в центре города
2-03-2016, 10:16
Концессия платных парковок
30-03-2023, 13:41
Председатель ЗакС рассказал о плюсах платной парковки в центре Петербурга

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:57
На улице Дыбенко иномарка сбила 8-летнего мальчика на роликах
Вчера, 17:39
В Колпино грузовик сбил пенсионерку на тротуаре
Вчера, 13:31
В Толубеевском проезде иномарка сбила двухлетнего мальчика
Вчера, 13:14
На Кондратьевском проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх