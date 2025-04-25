Платная парковка расширяется

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб намерены увеличить зону платной парковки. На реализацию планов выделено более 13 млн. руб. В настоящий момент власти заняты поиском подрядчика, который возьмется за выполнение этой работы.

В 2025 году в зону платной парковки добавятся 29 улиц и набережных в центре Петербурга. Подрядчику нужно будет заняться дорожными знаками, ограждениями, светофорами и светоотражающими конструкциями. Работы необходимо выполнить на 48 участках Центрального и Адмиралтейского р-нов. Все работы должны быть завершены к 13 июля 2025 года.

Сейчас в Петербурге насчитывается 47,9 тыс. платных парковочных мест. С начала года город заработал на них более 24 млн. руб. Аналитики отмечают, что, вопреки недовольству некоторых автомобилистов, идея платных парковок себя оправдывает.