Сколько тратят на животных?

Многие россияне держат в своих домах и квартирах животных. Это особенность нашей национальной культуры. Меньшие братья находятся у 49% соотечественников. Причем питомцы обитают и в просторных, и маленьких жилищах. Самыми популярными домашними животными являются кошки и собаки. Для многих они становятся верными друзьями и практически членами семьи, а некоторым в какое-то мере скрашивают одиночество.

Каждый месяц животные суммарно обходятся россиянам в 54 млрд рублей. Люди тратят деньги на питание, наполнители и аксессуары. Больше всего расходуют москвичи и петербуржцы. Домашние питомцы им обходятся в 5 тыс. рублей в месяц, а иногда и дороже. «Питерец.ру» отмечает, что, по имеющимся данным, траты на животных увеличились в период пандемии. В это время хозяева стали уделять больше внимания своим четвероногим друзьям и другим домашним питомцам.