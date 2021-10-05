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Питерец.ру » Общество » Сколько тратят на животных?

Сколько тратят на животных?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В какую сумму обходятся домашние животные?

Многие россияне держат в своих домах и квартирах животных. Это особенность нашей национальной культуры. Меньшие братья находятся у 49% соотечественников. Причем питомцы обитают и в просторных, и маленьких жилищах. Самыми популярными домашними животными являются кошки и собаки. Для многих они становятся верными друзьями и практически членами семьи, а некоторым в какое-то мере скрашивают одиночество.

Каждый месяц животные суммарно обходятся россиянам в 54 млрд рублей. Люди тратят деньги на питание, наполнители и аксессуары. Больше всего расходуют москвичи и петербуржцы. Домашние питомцы им обходятся в 5 тыс. рублей в месяц, а иногда и дороже. «Питерец.ру» отмечает, что, по имеющимся данным, траты на животных увеличились в период пандемии. В это время хозяева стали уделять больше внимания своим четвероногим друзьям и другим домашним питомцам. 

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