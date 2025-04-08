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Питерец.ру » Экономика » Жители СПб активно платят по счетам

Жители СПб активно платят по счетам

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Жители Петербурга отличаются высокой платежной дисциплиной: город на Неве вновь подтвердил свой статус лидера по своевременной оплате коммунальных услуг и других платежей

«Питерец.ру» сообщает, что СПб вновь демонстрирует высокие показатели платежной дисциплины. Горожане своевременно оплачивают коммунальные услуги, вносят платежи по кредитам и т. д.

Это подтверждает репутацию города на Неве как одного из лидеров в России по соблюдению платежной дисциплины. Например, просроченная задолженность петербуржцев перед банками составила 2,7%.

Жители Санкт-Петербурга понимают важность своевременной оплаты счетов и кредитов, ответственно относятся к своим обязательствам. Это способствует укреплению финансовой сферы и повышению качества жизни в городе. Такая тенденция может служить примером для других регионов страны и способствовать улучшению платёжной дисциплины на всей территории России.

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