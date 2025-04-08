Жители СПб активно платят по счетам

«Питерец.ру» сообщает, что СПб вновь демонстрирует высокие показатели платежной дисциплины. Горожане своевременно оплачивают коммунальные услуги, вносят платежи по кредитам и т. д.

Это подтверждает репутацию города на Неве как одного из лидеров в России по соблюдению платежной дисциплины. Например, просроченная задолженность петербуржцев перед банками составила 2,7%.

Жители Санкт-Петербурга понимают важность своевременной оплаты счетов и кредитов, ответственно относятся к своим обязательствам. Это способствует укреплению финансовой сферы и повышению качества жизни в городе. Такая тенденция может служить примером для других регионов страны и способствовать улучшению платёжной дисциплины на всей территории России.