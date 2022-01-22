Аналитики предсказывают повышение ипотечных ставок. В 2022 году эти проценты могут серьезно вырасти. В результате ипотека может подорожать до 16%. Сейчас такие кредиты выдают под 9,8%.

Однако встречаются и другие прогнозы. Некоторые эксперты уверены, что ипотека не превысит показатель в 13%. Треть специалисты подчеркивают, что даже 11% ставки являются высокими. Поэтому государству придется вводить льготные программы кредитования. Иначе спрос сократится в 2 раза, и рынок начнет заметно тормозить.

«Питерец.ру» подчеркивает, что экономическая ситуация ухудшается. Недвижимость начинает расти в цене, ЦБ повысил ключевую ставку. Так что рост ипотечных ставок будет ожидаем.

Но большую роль сыграют и другие факторы. Какие санкции введет Запад, и как они повлияют на нашу экономику? Что будет происходить с коронавирусом? Это серьезные вопросы, способные повлиять и на рынок ипотечного кредитования.