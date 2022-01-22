ента новостей

09:39
Ипотека может подорожать
09:17
Президента начали активно критиковать
09:14
Не нужна нам такая форель
11:26
Турецкая форель «не доплыла» до получателя из Петербурга
11:22
В Петербурге пройдёт встреча, посвящённая памяти группы Дятлова
11:20
Выставка работ художника и философа Анатолия Маслова
11:17
Австрия приняла самый строгий в Европе закон об обязательной вакцинации от Covid-19
11:12
Семья погибшего морского пехотинца подала в суд на Алека Болдуина на 25 миллионов долларов за клевету и другие обвинения
11:04
Выставка «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
11:00
Персональная выставка Залмана Шкляра в Артмузе
10:46
В Ленобласти школьник погиб под колесами поезда
10:38
В Ленобласти эвакуировали более 20 человек из-за пожара в квартире
10:26
Энес Кантер Фридом готов посетить Китай, но только если он сможет увидеть «настоящий Китай»
10:20
США обвинили белорусских чиновников в изменении направления рейса с журналистом-диссидентом
10:15
В Петербурге ограбили водителя маршрутки
10:09
Зачем запрещать криптовалюту?
10:09
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва в Гане
09:25
Президент переборщил с наградой
08:47
Что употреблять на ночь
23:08
Майк Джеймс и «Монако» победили «Зенит» на «СИБУР Арене» в матче Евролиги
22:31
Крещенский праздник у Петропавловской крепости
15:33
В Ленобласти лжебезопасник Сбера оставил пенсионерку без 70 тысяч рублей
15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
12:58
Выставка «Растревоженная память»
12:51
Северная Корея заявила, что пересмотрит свой мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности
12:44
В Петербурге пресечена деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
12:37
В Ленобласти полицейские изъяли около 35 кг синтетических наркотиков
10:36
Бельский призвал к открытости
10:12
Мошенники обманули пенсионерок
09:52
Пластиковые карты исчезнут?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Ипотека может подорожать

Ипотека может подорожать

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В стране могут поднять ипотечные ставки

Аналитики предсказывают повышение ипотечных ставок. В 2022 году эти проценты могут серьезно вырасти. В результате ипотека может подорожать до 16%. Сейчас такие кредиты выдают под 9,8%.

Однако встречаются и другие прогнозы. Некоторые эксперты уверены, что ипотека не превысит показатель в 13%. Треть специалисты подчеркивают, что даже 11% ставки являются высокими. Поэтому государству придется вводить льготные программы кредитования. Иначе спрос сократится в 2 раза, и рынок начнет заметно тормозить.

«Питерец.ру» подчеркивает, что экономическая ситуация ухудшается. Недвижимость начинает расти в цене, ЦБ повысил ключевую ставку. Так что рост ипотечных ставок будет ожидаем.

Но большую роль сыграют и другие факторы. Какие санкции введет Запад, и как они повлияют на нашу экономику? Что будет происходить с коронавирусом? Это серьезные вопросы, способные повлиять и на рынок ипотечного кредитования.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-04-2013, 10:16
Банк ВТБ24 стал лидером ипотечного кредитования в Петербурге
12-02-2015, 11:48
Объем выданных кредитов по программе «Военная ипотека» в Северо-Западном банке в 2014 году вырос в 2 раза
14-05-2021, 08:57
Ипотека в апреле
31-12-2021, 09:22
Активно покупали комнаты
8-10-2016, 10:40
Рост арендных ставок
1-03-2017, 22:21
Ипотека на новостройку

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
20-01-2022, 15:20
В Ленобласти при столкновении грузовиков один человек погиб и один получил травмы
0
154
19-01-2022, 13:04
В Петербурге иномарка насмерть сбила пожилого мужчину
0
161
18-01-2022, 10:25
В Петербурге 12-летний мальчик попал под иномарку
0
245
17-01-2022, 10:55
В ДТП на КАД пострадали 5-летний ребенок и его мать
Наверх