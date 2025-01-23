Рынок загородных домов СПб переживает спад

«Питерец.ру» сообщает, что после пандемии коронавируса рынок загородных домов в Петербурге и Ленобласти переживает спад. Падение на первичном рынке составило 18%, а в отдельных сегментах и вовсе достигло 30% и более.

Эксперты отмечают, что интерес к покупке недвижимости за городом снизился по объективным причинам. В частности, сказалось сворачивание льготных ипотечных программ. Логично, что в условиях нестабильной экономической ситуации многие потенциальные покупатели откладывают принятие решения о приобретении дома за городом.

Тем не менее, эксперты считают, что рынок загородных домов в Петербурге еще не достиг дна и в будущем может восстановиться. Они советуют потенциальным покупателям быть внимательными при выборе недвижимости и не торопиться с принятием решения.