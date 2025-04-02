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Питерец.ру » Экономика » Компания «Геоскан» из СПб продемонстрировала рекордный рост и успехи в рамках нацпроекта

Компания «Геоскан» из СПб продемонстрировала рекордный рост и успехи в рамках нацпроекта

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Компания «Геоскан» продолжает удивлять своими достижениями в области беспилотников: в 2024 году компания продемонстрировала рекордный рост финансовых показателей, что стало возможным благодаря

«Питерец.ру» сообщает, что петербургская компания «Геоскан», разработчик и производитель БПЛА, представила впечатляющие финансовые результаты за 2024 год. Выручка предприятия достигла 4,74 млрд руб., а чистая прибыль – 1,27 млрд. руб., что в шесть раз больше, нежели в предыдущем периоде.

Успехи «Геоскан» во многом обусловлены участием в национальном проекте по выпуску беспилотных систем. В рамках проекта компания получила значительные государственные заказы на производство беспилотников, что позволило увеличить объем выпускаемой продукции почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, «Геоскан» осуществил ряд масштабных проектов в области беспилотной аэрофотосъемки, включая рекордную по объему съемку в Подмосковье.

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