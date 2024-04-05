Разработчик игр получил 22 миллиарда

Разработчик видеоигр из СПб смог добиться отличных результатов после отделения от компании из Кипра. Речь идет о Lesta Games, входившей в структуру Wargaming. По словам Малика Хатажаева – главы петербургского разработчика, после отделения от кипрского издателя компания восстановила имеющуюся аудиторию и не только вышла на прежний уровень, но и добилась роста.

«Питерец.ру» сообщает, что Lesta Games смогла заработать 22 млрд. руб. В настоящий момент играми разработчика из СПб пользуются примерно 7 млн. человек. Это внушительные показатели, что позволило Lesta Games занять лидирующие позиции среди производителей игр в России. Также компания занимает 1 место по объему выручки и численности сотрудников в данном сегменте.