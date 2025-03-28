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Питерец.ру » Экономика » Чистая прибыль петербургской «подземки» достигла 4 миллиардов

Чистая прибыль петербургской «подземки» достигла 4 миллиардов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Чистая прибыль петербургского метро превысила ожидания: подробности в новости

«Питерец.ру» сообщает, что чистая прибыль метрополитена СПб в 2024 году достигла 4 млрд. руб. При этом результат 2023-го был улучшен на 70%: тогда прибыль была на уровне 1,24 млрд. руб.

Текущее положение свидетельствует о стабильной работе предприятия и эффективности его управления. Рост прибыли обусловлен рядом факторов, включая модернизацию оборудования и улучшение качества обслуживания пассажиров. Немаловажную роль сыграла господдержка: метрополитену выделили субсидии на перевозку по регулируемым тарифам.

Достижения «подземки» подчеркивают важность развития транспортной системы СПб. В планах – дальнейшее совершенствование работы метрополитена для обеспечения высокого уровня комфорта и безопасности пассажиров.

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