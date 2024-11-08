Обеспечивать детей образованием и жильем или нет?

Некоторые вопросы очень сложны, потому на них нельзя дать однозначный ответ. Многое зависит от мировоззрения человека, его уклада жизни и привитых ценностей, а также от финансовых возможностей.

«Питерец.ру» сообщает, что среди взрослых петербуржцев был проведен опрос – должны ли они откладывать на жилье и учебу детям. 39% уверены, что родителям нужно обязательно дать своим детям высшее образование, причем независимо от того, помогло как-то в этом государство или нет.

Оказалось, что на жилье для детей копят далеко не все. 17% считают, что дети должны жить в своей квартире. 83% допускают их сыновья и дочери могут туда переселиться. 34% уверены, что молодым людям нужно решать жилищный вопрос самостоятельно.