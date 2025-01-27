В школе может появиться начальное профобразование

«Питерец.ру» сообщает, что большинство жителей СПб высказались за восстановление системы бесплатного начального профобразования для учащихся старших классов школы. Об этом можно судить на основании исследования от аналитиков сервиса SuperJob.

Выяснилось, что 83% петербуржцев поддерживают инициативу о бесплатном профобразовании для старшеклассников. Женщины проявили наибольшую активность, в то время как мужчины разделились на два лагеря.

Инициатива была предложена председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Родители учеников 8–11 классов также поддерживают эту идею: 84% из них выразили желание, чтобы их дети имели возможность получить начальные профнавыки в школе. 6% высказались против, 11% затруднились ответить.